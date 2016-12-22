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Гусиное конфи для новогодних гурманов

Rus.Postimees.ee
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К традиционным рождественским и новогодним салатам превосходно подойдет праздничное блюдо из гусиной ножки. Кулинарный блогер Rannamõisa Кристиан Неэмла делится с нами своим рецептом гусиного конфи – истинной мечтой гурманов. К тому же приготовить его весьма просто. 

Для получения особенно вкусного результата гусиную ножку можно приготовить на смеси из утиного жира и растительного масла. Кстати, если мясо после приготовления оставить в жире, оно может храниться до месяца.

В качестве гарнира к конфи хорошо подойдет соус из свеклы и запеченная свекла. Свекла вообще отлично сочетается с утятиной и гусятиной.

Конфи из гусиной ножки

На двоих нам понадобится:

2 гусиные ножки Rannamõisa

соль/перец

свежий тимьян

300 г утиного жира

300 г растительного масла с нейтральным вкусом

Соус из свеклы:

400 г сока красной свеклы

100 г бальзамического уксуса

5 г соли

2 ч. л. кукурузного крахмала + 1-2 ст. л. холодной воды

Запеченная свекла:

1 красная свекла

соль/перец

оливковое масло

Гусиные ножки солим, перчим, добавляем свежий тимьян, затем оставляем в закрытой посуде на сутки - пропитываться.

Когда ножки пропитались специями, полностью очищаем их от тимьяна и помещаем в форму для запекания. В кастрюлю вливаем масло и утиный жир, нагреваем до 80 градусов и выливаем смесь на ножки. Они должны быть полностью покрыты жиром. Затем помещаем форму с ножками в разогретую до 80 градусов духовку на 4 часа. Если вы готовите ножки заранее, после запекания переложите их вместе с жиром в закрытую посуду и отправьте в морозилку.

Перед подачей духовку разогреваем до 200 градусов. Мясо извлекаем из жира, помещаем на противень и запекаем до золотистой корочки 20-30 минут.

Для  приготовления соуса из свеклы смешиваем между собой свекольный сок, бальзамический уксус, соль и доводим до кипения. В маленьком стакане смешиваем кукурузный крахмал с небольшим количеством холодной воды и добавляем к соусу. Помешиваем при нагревании, пока масса не загустеет. Затем убираем кастрюлю с плиты.

Приготовить запеченную свеклу очень просто: мытую свеклу надо поместить на час в духовку, нагретую до 160 градусов. Затем остудить, очистить, нарезать на секторы, посолить и поперчить . Подавать со свекольным соусом и гусиными ножками. 

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