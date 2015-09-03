Зузси Хуссла (Zsuzsi Hussla) родила здоровую девочку на 38-й неделе беременности. По ее словам, большинство людей положительно реагировали на ее занятия танцами, однако некоторым казалось, что тренировки могут навредить ребенку.
Американка занялась танцами на шесте на восьмом месяце беременности
22. Декабрь 2016 12:22
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Жительница американского штата Калифорния продолжила занятия танцами на пилоне, находясь на восьмом месяце беременности. Видеозапись ее тренировки опубликовала Daily Mail 20 декабря. Ролик был снят в ноябре, однако в СМИ он появился только сейчас.