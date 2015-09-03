Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Американка занялась танцами на шесте на восьмом месяце беременности

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Жительница американского штата Калифорния продолжила занятия танцами на пилоне, находясь на восьмом месяце беременности. Видеозапись ее тренировки опубликовала Daily Mail 20 декабря. Ролик был снят в ноябре, однако в СМИ он появился только сейчас.

Зузси Хуссла (Zsuzsi Hussla) родила здоровую девочку на 38-й неделе беременности. По ее словам, большинство людей положительно реагировали на ее занятия танцами, однако некоторым казалось, что тренировки могут навредить ребенку.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольшинствовидеозаписьжительницатренировки
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:03
Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году
13:48
Стилист поделился секретом модных бровей
13:29
Пять уроков правильного питания от малышей
13:14
Если ребенок хочет стать звездой
12:51
«Я знала, что он спит с подчиненными, но все равно пошла на это»: женщины рассказали, почему они спят со своим боссом
12:43
Депрессия за лайк
12:22
Американка занялась танцами на шесте на восьмом месяце беременности
12:06
Гусиное конфи для новогодних гурманов
19:32
Сахар не опасен для здоровья, утверждают специалисты
19:14
Беременные станут донорами стволовых клеток для пожилых людей
18:36
Ошибки, которые женщины допускают в отношениях
18:30
Когда оральный секс не в радость
18:18
Как бороться с лактостазом?
17:52
Письмо читательницы: меня беспокоит его дружба со старой приятельницей (1)
17:29
Астрология и развитие личности: каким будет январь? Названы опасные и удачные дни для красоток
17:06
Как бороться с сухостью волос зимой: эффективные маски
16:52
Девять способов заинтересовать Водолея
16:43
Морковные смузи для детокса и насыщения витаминами: два супер-рецепта
16:28
Для умных и красивых женщин, которые не могут найти свою любовь: пять причин, почему так
16:19
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Все новости
ФэшнЦеликом
Dior показал процесс создания украшений

Dior показал процесс создания украшений

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Пять уроков правильного питания от малышей

Пять уроков правильного питания от малышей

Сахар не опасен для здоровья, утверждают специалисты

Сахар не опасен для здоровья, утверждают специалисты

Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили

Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили

21. дек
Названы три компонента горячего диетического напитка
Самые читаемые
«Я знала, что он спит с подчиненными, но все равно пошла на это»: женщины рассказали, почему они спят со своим боссом
Когда оральный секс не в радость
Ошибки, которые женщины допускают в отношениях
Вы удивитесь! Наука выяснила, зачем вообще нужно заниматься сексом(1)
Депрессия за лайк
Топ комментариев
Ученые: аборт не влияет на душевное здоровье женщины (3)
Современные молодые люди ценят романтику и дружбу в отношениях больше, чем предыдущее поколение(1)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(1)
Названа причина, по которой люди остаются в плохих отношениях(1)
Откровение: я отказалась от секса на один год, и вот что со мной стало(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныздоровьеингредиентыиспользованиеисследованиеисследованияисследователилюбовьмалышмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыребенокрецептспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Актриса Инна Чурикова попала в больницу с переломами

Актриса Инна Чурикова попала в больницу с переломами

14:07
Соскучились? Экстрасенс Илона Калдре вновь удивит всех в эфире ПБК!
14:03
Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году
13:56
Галерея: 11 секс-символов СССР, которых теперь не узнать
13:44
Лагутенко и Ёлка потрясающе спели! Ролик к фильму «Елки-5» расстрогал зрителей до слез
Rus.Postimees.eeЦеликом
Правительство запретит бесплатные большие пакеты

Правительство запретит бесплатные большие пакеты

В Ида-Вирумаа завелся Гринч: кто-то украл со двора дома 17 елок

В Ида-Вирумаа завелся Гринч: кто-то украл со двора дома 17 елок

Государство выделило Нарвской больнице миллион евро

Государство выделило Нарвской больнице миллион евро

14:10
Охранники и полиция вернули рабочему сумку с украденными инструментами
14:03
Шойгу сравнил учения в Британии с методами нацистской Германии
13:47
Вокруг Talleke ja Pullike разгорается новый скандал: настоящие ли «Земляне» выступят там в новогоднюю ночь?
13:46
Видео: футболист «Баварии» принял Санта-Клауса за одноклубника и отдал ему пас
ВпрокЦеликом
Правительство запретит бесплатные большие пакеты

Правительство запретит бесплатные большие пакеты

Не только на море, но и на суше: Tallink откроет в Старом городе ресторан тайской кухни

Не только на море, но и на суше: Tallink откроет в Старом городе ресторан тайской кухни

Клиента Tele2 шокировал счет за отсутствующий интернет

Клиента Tele2 шокировал счет за отсутствующий интернет (2)

21. дек
Банк задерживает выдачу карточек ISIC тысячам студентов
Погода
Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Видео: гигантская панда сражается со снеговиком

Видео: гигантская панда сражается со снеговиком

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees