Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Депрессия за лайк

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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За последние несколько лет значительная часть наших современников прописалась в соцсетях и оценила по достоинству их положительные стороны. Но аккаунты заполнены не только полезной информацией. Социологическое исследование доказывает, что Instagram, Facebook и подобные им платформы негативно влияют на женскую самооценку, побуждая девушек бесконечно сравнивать себя с «идеальными» пользователями и, как результат, чувствовать себя несчастными и непривлекательными.

Опираясь на результаты этих научных трудов, издание The Conversation на днях задалось вопросом, кто виноват и, главное, что делать.

Губительные селфи

Красивые фотографии в социальных медиа вызывают у многих представительниц прекрасного пола желание сравнивать свою внешность с виртуальными «образцами», пришли к выводу авторы научной работы Жасмин Фардули и Ленни Вартанян из австралийского Университета Нового Южного Уэльса.

Подобный анализ контента соцсетей заставляет пользовательниц чувствовать себя менее привлекательными и лишает уверенности в себе.

Эксперты напоминают, что негативное восприятие собственного тела является наиболее частой причиной расстройств пищевого поведения (булимии, анорексии и так далее). Зная это, специалисты сочли важным выяснить, какие именно сравнения плохо отражаются на самовосприятии и как с этим можно бороться.

Исследователям удалось выяснить, что созерцание «идеальных» картинок в соцсетях более пагубно влияет на женщин, чем рассматривание схожих по тематике изображений в оффлайне — на билбордах, в телерекламе и так далее.

Объектами научной работы стали 150 студенток университета. Им было предложено пять раз в сутки в течение пяти дней отвечать на вопросы авторов исследования. Их спрашивали, сравнивали ли они свою внешность с чьей-либо в течение дня, каков был результат сравнения и какие мысли оно вызывало.

Молодые женщины в основном признавались, что увиденные ими в соцсетях представительницы прекрасного пола казались им красивее их самих. И именно фото из виртуального пространства чаще всего вызывали тяжелые мысли о своей наружности, необходимости срочно сесть на диету, пойти в спортзал и так далее.

Ученые пришли к выводу, что если заниматься сравнениями в соцсетях достаточно долго, это повлечет весьма негативные последствия для психики.

Самыми депрессивными платформами исследователи сочли Instagram и Snapchat, поскольку там больше возможностей для сравнения визуальных изображений, но и другие сети, по их мнению, тоже вредят боди-имиджу.

Поскольку участницами исследования были только юные женщины, ученые не берутся утверждать, что соцсети действуют подобным образом и на представительниц слабого пола других возрастов или на мужчин. Но по результатам работы они выдвинули такую гипотезу.Депрессивные хештеги

Так что нужно делать в соцсетях, чтобы почувствовать подавленность и нелюбовь к себе?

Хороший пример — один из самых «деморализующих» хештегов #bodygoals (#теломечты).

Просмотрев отмеченные им фотографии и увидев труднодостижимый идеал, который стал реальностью для других, действительно можно загрустить.

Подглядывая в замочную скважину

Еще проще начать себя сравнивать с другими и нанести вред душевному здоровью, подписавшись на аккаунты юных и привлекательных звезд.

Лица с безупречным макияжем, точеные фигуры в бикини в сочетании с окружающей их роскошью легко могут заставить простых смертных пользовательниц почувствовать себя на обочине жизни.

До появления соцсетей следить за бытом богатых и знаменитых было не так просто, узнать подробности о них можно было только из репортажей в СМИ. Однако приложения, сделавшие ставку на фотоконтент, такие как Instagram и Snapchat, дают полный эффект присутствия: кажется, что звезды обитают где-то по соседству. Это вызывает желание вновь и вновь сравнивать себя с ними, и такой анализ, конечно, оказывается нелестным для рядовой пользовательницы.

Лайкни и купи

В Instagram продвигает свои товары огромное количество бьюти-марок, многие их которых можно купить только онлайн. Фитнес-корсеты для тонкости талии, отбеливающие средства для зубов, биодобавки для волос, чудо-маски от недостатков кожи, средства от целлюлита и растяжек, реклама инъекций ботокса и филлеров…

Вся эта продукция посылает среднестатистической потребительнице однозначный сигнал: она от природы, мягко говоря, несовершенна, и это срочно надо менять.

При наличии нестабильной самооценки просмотр таких страниц, конечно, не прибавляет уверенности в себе.

Противостояние

Очевидно, что самый действенный способ не подпасть под влияние соцсетей — это не посещать их. Или хотя бы устраивать себе передышки — онлайн-детокс. Но для этого надо сначала осознать, что они имеют влияние на самооценку (если это так).

Еще один метод, тоже вроде бы очевидный, — просто не подписываться на страницы, которые вызывают негативные эмоции.

Это правило особенно актуально, если речь идет о профайлах звезд, продвигающих в сети идеализированные образы самих себя (самый известный пример — женщины из телесемейства Кардашьян).

Может оказаться нелишней подписка на страницы комиков, которые подшучивают над глянцевыми стандартами. Например, подойдет аккаунт Селесте Барбер.

Просматривая соцсети, полезно задуматься, какая мотивация стоит за каждым постом и насколько реалистична предлагаемая картинка. Критическое мышление — ключ к душевному спокойствию.

Психологам пока не совсем ясно, угнетает ли самооценку просмотр страниц друзей и друзей друзей так же, как изучение страниц знаменитостей и популярных блогеров. Также неизвестно, влияют ли социальные медиа на всех одинаково или лишь на определенные психотипы. Исследователи уже начали изучать феномен соцсетей и его воздействие на человека, но они еще в начале пути.

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