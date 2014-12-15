Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде

Ешьте и пейте умеренно

Сегодня принято выставлять на рождественский стол все самое лучшее. Вареный картофель, кислая капуста, колбаски и мясо – эти традиционные продукты можно найти на праздничном столе большинства жителей Эстонии. От них не нужно непременно отказываться, но, чтобы избежать переедания стоит накладывать себе порции поменьше. Размер порции также поможет контролировать тарелка меньшего размера. Кроме того, вы можете просто есть медленнее. За столом вместо еды сосредоточьтесь на общении с близкими.

Вместе с тем, перед праздничной трапезой не стоит забывать перекусить днем и пить достаточно воды. Если весь день вы ничего не будете есть, позднее за столом это может привести к перееданию и ощущению дискомфорта на весь оставшийся вечер. Ежедневный регулярный прием пищи очень важен – в том числе и во время праздников.

Следите за движением

Движение – хороший способ провести время с близкими и перестать думать о еде. Если вас тревожит, достаточно ли вы двигаетесь, сегодня существует множество приложений, которые все вычислят за вас. Также многие из них считают шаги и рассчитывают двигательную активность в калориях, чтобы было проще понимать результаты, отслеживать их и получать от них пользу.

Один из самых простых способов следить за своей физической активностью – загрузить в телефон соответствующее приложение, которое поможет наблюдать за повседневным движением и за занятиями в спортзале. Например, следить за активностью в целом поможет Endomondo, поклонникам спортивных залов пригодится приложение Gymboss, одно из любимых приложений бегунов – RunKeeper и т.п. Также сегодня во многих смартфонах уже установлено по умолчанию следящее за активностью приложение, например, Androidi S Health на телефонах Samsung позволяет считать шаги, замерять активность и расход калорий.

Зимой люди двигаются меньше, а дополнительная активность всегда идет на пользу. После рождественского ужина можно устроить совместную прогулку всей семьей.

Начните тренироваться уже на Рождество!

Если вы уже давно подумываете, что было бы неплохо начать тренироваться, или Дед Мороз положил вам в мешок фитнес-трекер – начинайте сразу! Трекер на запястье обеспечит вам постоянный доступ ко всем нужным функциям – во время тренировок вам не понадобится использовать телефон. Наиболее продвинутые трекеры, такие как Samsung Gear Fit2, умеют даже измерять пульс.

Часто советуют делать в день не менее десяти тысяч шагов. Однако, начинающие должны ставить цели, достижение которых будет им по силам. Позднее цель можно постепенно повышать. Например, начните с шести тысяч шагов, а если вам приходится много сидеть, периодически вставайте и двигайтесь. Одна из полезных функций фитнес-трекеров заключается в том, что они дадут знать, если вы слишком долго сидите без движения. Более умные приложения даже предлагают различные виды активности: 30 минут мытья посуды или 15-минтуную активную уборку.

Здорового вам Рождества!