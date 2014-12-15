Суббота, 24. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Приближается время праздников – нас ждут различные мероприятия и богатые столы. А также новогодние обещания и желание начать что-то заново. Чтобы все задуманное сбылось, а вы при этом сохранили здоровье, диетолог Хенри Рууль дал пару советов, о которых в праздничной суете не стоит забывать.

Ешьте и пейте умеренно

Сегодня принято выставлять на рождественский стол все самое лучшее. Вареный картофель, кислая капуста, колбаски и мясо – эти традиционные продукты можно найти на праздничном столе большинства жителей Эстонии. От них не нужно непременно отказываться, но, чтобы избежать переедания стоит накладывать себе порции поменьше. Размер порции также поможет контролировать тарелка меньшего размера. Кроме того, вы можете просто есть медленнее. За столом вместо еды сосредоточьтесь на общении с близкими.

Вместе с тем, перед праздничной трапезой не стоит забывать перекусить днем и пить достаточно воды. Если весь день вы ничего не будете есть, позднее за столом это может привести к перееданию и ощущению дискомфорта на весь оставшийся вечер. Ежедневный регулярный прием пищи очень важен – в том числе и во время праздников.

Следите за движением

Движение – хороший способ провести время с близкими и перестать думать о еде. Если вас тревожит, достаточно ли вы двигаетесь, сегодня существует множество приложений, которые все вычислят за вас. Также многие из них считают шаги и рассчитывают двигательную активность в калориях, чтобы было проще понимать результаты, отслеживать их и получать от них пользу.

Один из самых простых способов следить за своей физической активностью – загрузить в телефон соответствующее приложение, которое поможет наблюдать за повседневным движением и за занятиями в спортзале. Например, следить за активностью в целом поможет Endomondo, поклонникам спортивных залов пригодится приложение Gymboss, одно из любимых приложений бегунов – RunKeeper и т.п. Также сегодня во многих смартфонах уже установлено по умолчанию следящее за активностью приложение, например, Androidi S Health на телефонах Samsung позволяет считать шаги, замерять активность и расход калорий.

Зимой люди двигаются меньше, а дополнительная активность всегда идет на пользу. После рождественского ужина можно устроить совместную прогулку всей семьей.

Начните тренироваться уже на Рождество!

Если вы уже давно подумываете, что было бы неплохо начать тренироваться, или Дед Мороз положил вам в мешок фитнес-трекер – начинайте сразу! Трекер на запястье обеспечит вам постоянный доступ ко всем нужным функциям – во время тренировок вам не понадобится использовать телефон. Наиболее продвинутые трекеры, такие как Samsung Gear Fit2, умеют даже измерять пульс.

Часто советуют делать в день не менее десяти тысяч шагов. Однако, начинающие должны ставить цели, достижение которых будет им по силам. Позднее цель можно постепенно повышать. Например, начните с шести тысяч шагов, а если вам приходится много сидеть, периодически вставайте и двигайтесь. Одна из полезных функций фитнес-трекеров заключается в том, что они дадут знать, если вы слишком долго сидите без движения. Более умные приложения даже предлагают различные виды активности: 30 минут мытья посуды или 15-минтуную активную уборку.

Здорового вам Рождества!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактивностьдвижениездоровьеприложениерезультатытелефон
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:38
Что подарить мужчине на Новый год?
14:31
Пять секретов: как стать сексуальной (1)
13:23
Карри поможет в лечении запущенного рака груди
12:34
Как стать счастливее в новом году: семь простых и полезных советов
11:38
Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде
15:45
Ученые советуют лечиться у врачей-женщин
15:28
Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес
15:00
В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения
14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:18
Зимние приключения
13:48
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!
13:32
Что должно быть на новогоднем столе 2017
13:13
Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови
12:49
Шокирующие и прекрасные фото родов (1)
12:49
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (3)
12:33
Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток
12:16
В моду вошла фиолетовая пища (1)
11:25
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
11:08
Умерла главный редактор итальянского Vogue
09:23
Как выбрать подарок на Новый год по знаку зодиака
Все новости
ФэшнЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Карри поможет в лечении запущенного рака груди

Карри поможет в лечении запущенного рака груди

Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес

Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес

Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса

Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса

23. дек
В моду вошла фиолетовая пища (1)
Самые читаемые
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(1)
Что подарить мужчине на Новый год?
Спустя шесть лет девушка сняла акриловые ногти и ужаснулась увиденному
Карри поможет в лечении запущенного рака груди
Женщина не могла уснуть из-за своего мужа, поэтому сняла видео и выложила его в интернет
Топ комментариев
Ученые: аборт не влияет на душевное здоровье женщины (3)
Современные молодые люди ценят романтику и дружбу в отношениях больше, чем предыдущее поколение(1)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(1)
Названа причина, по которой люди остаются в плохих отношениях(1)
Откровение: я отказалась от секса на один год, и вот что со мной стало(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкадевушкиженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователимужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпсихологиребенокрезультатырецептспециалистыудовольствиеученыехолодильникэксперты
LimonЦеликом
Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек

Внимание — опасность! Вот что нужно знать всем любителям крабовых палочек (3)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео)

Охотница за олигархами Сандра Бурмистрова: я готова на все ради мужчины своей мечты (фото и видео) (1)

Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда!

Парень нашел на улице кошелек. Следующие 12 часов своей жизни он запомнит навсегда! (2)

16:58
Фото: на могиле Жанны Фриске установили памятник в натуральный рост певицы
16:40
Внучка королевы Елизаветы II потеряла ребенка
16:34
Не хотите скучать в Новый год? В Сети набирает популярность странная, но уморительная игра для вечеринок (видео) (1)
16:00
Руководство к действию: что тайно хочет в постели каждый знак зодиака (1)
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Москве запретили концерт эстонско-финской панк-группы

В Москве запретили концерт эстонско-финской панк-группы (1)

В Таллинне произошла авария при странных обстоятельствах

В Таллинне произошла авария при странных обстоятельствах

В Вируской тюрьме умер заключенный

В Вируской тюрьме умер заключенный

18:33
Кризис на востоке Украины: в ход пошли «Грады»
18:16
Содержание рюкзака берлинского террориста удивило полицейских
17:21
Фото: в аварии на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три автомобиля
16:52
МИД России: нас санкциями не взять (5)
ВпрокЦеликом
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (3)

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

23. дек
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
Погода
На дорогах может быть скользко

На дорогах может быть скользко

Во время рождественского мира охотники ходят в лес не стрелять животных, а кормить

Во время рождественского мира охотники ходят в лес не стрелять животных, а кормить

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees