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Как стать счастливее в новом году: семь простых и полезных советов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Рассказываем, как в новом году стать лучше, достичь поставленных целей и научиться чему-нибудь новому. Большинство из нас обещают с наступлением нового года начать новую жизнь. Но это не всегда получается: мы ставим недостижимые цели, даем невыполнимые обещания, а в конце года расстраиваемся, что не все задуманное сбылось. Рассказываем, как изменить свой подход к задачам на новый год, чтобы следующие 365 дней провести в хорошем настроении.

Попрощайтесь с прошлым

Чтобы год задался, оставляем все обиды, неудачи и разочарования в прошлом и расчищаем место для новых эмоций, приключений и идей. Причем не только в голове, но и в квартире! Согласно опросу Superjob, около 88 процентов россиян страдают «синдромом Плюшкина»: им сложно расстаться со старыми вещами, которые — признаем честно — им никогда уже не понадобятся. Между тем психологи считают, что хранение хлама программирует на бедность (откладывая вещи на «черный день», вы допускаете, что он когда-нибудь наступит) и копят негативную энергию. Так что пора распрощаться с платьем, которое висит в шкафу со школьного выпускного, и выкинуть все, чем не пользовались полгода-год. Тогда и дышать станет проще, и простор для новых свершений появится.

Поставьте реальные цели

Планы на новый год строят многие (если не вообще все), но большинству не всегда удается реализовать задуманное. Попробуйте сделать так:

определите, достижимо ли желаемое в принципе, хватит ли у вас сил и времени на то, чтобы его добиться;

продумайте четкий план действий;

составьте список признаков-«индикаторов», по которым вы поймете, что справились.

К примеру, вы мечтаете выучить иностранный язык. В этом вам помогут курсы, просмотр сериалов с субтитрами, чтение книг в оригинале. А поймете вы, что выучили язык, когда сможете поддержать беседу с носителем языка и посмотреть (и понять!) иностранный фильм без субтитров.

Визуализируйте данные себе обещания

Лучше не только знать, чего хочешь, но и видеть, ради чего стараешься. Пообещали себе в новом году больше путешествовать? Тогда поставьте на рабочий стол заставку со Статуей Свободы, повесьте напротив кровати плакат с горным пейзажем, подпишитесь на интересные страницы про путешествия в Instagram, которые будут напоминать, что вы не купили новое платье не просто так, а потому что поездка в Рим — важнее. Кстати, своими победами вы тоже можете делиться в личном блоге: так удастся не только найти единомышленников, но и стать для кого-то примером.

Выберите хобби, которое даст вам возможность совершенствоваться

Автор романа «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт советует своим читателям заниматься творчеством, не боясь неудач. Если вы давно хотели научиться, скажем, вязать, то самое время сделать себе подарок: купите спицы, красивую пряжу — и вперед! Хобби не только позволит в новом году отвлекаться от повседневных забот, но и подарит возможность радовать близких подарками, сделанными своими руками. Возможностей научиться новому сейчас полно: можно найти мастер-классы и лекции в Интернете, можно купить самоучитель, можно, наконец, записаться на специальные курсы.

Составьте список книг, обязательных к прочтению

Книги не только помогают развиваться и учиться, но и вдохновляют нас, делают более чуткими. А еще они снимают стресс — это, кстати, доказали британские ученые. Заранее составьте список вдохновляющих книг разных жанров и тем, которые хотите прочитать в новом году: пусть это будут биографии, классическая русская литература, издания о моде, красоте и здоровье. Чередуйте в течение года книги из разных тематических «блоков» и обновляйте свой список по мере появления интересных новинок.

Записывайте приятные события

Возьмите за правило записывать хотя бы одно приятное событие, которое произошло за день. Коллега сделал комплимент, вы посмотрели интересный фильм или встретились со старым другом — подойдет любое событие, которое вызывает приятные эмоции. Записывать можно в ежедневник или отдельные листы, которые приятно складывать в красивую баночку, оставленную на рабочем столе для «сбора» приятных моментов. Только представьте, как чудесно будет в конце года перечитать и вспомнить все хорошее, что произошло с вами за 365 дней!

Любите и балуйте себя

Со сложностями легче справляться, когда знаешь, что в конце тебя ждет награда. Идя к заветной цели, радуйтесь промежуточным результатам и хвалите себя. Выполнили сложное задание на работе? Порадуйте себя вкусностями. Сделали генеральную уборку? Устройте поход в салон красоты. В детстве родители, возможно, устраивали маленький праздник, когда вы получали отличные оценки за четверть. Согласитесь, это очень приятное чувство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкомплиментнеудачипраздникпутешествиясалон красоты
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