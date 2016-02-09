Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Если ребенок хочет стать звездой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вы, наверное, заметили, что сейчас у родителей появляется все больше возможностей заявить миру о талантах своего ребенка. Наравне со взрослыми юные звезды становятся участниками многочисленных телепроектов, конкурсов, спектаклей и концертов.

Если ваш малыш тоже проявляет таланты, а главное – любит и хочет быть в центре внимания, вы можете помочь ему стать звездой. Вот несколько советов, как это сделать.

Убедитесь, что ребенок к этому готов

Прежде всего, убедитесь в том, что ребенок по-настоящему хочет и готов заниматься любимым делом – и только после этого приступайте к покорению мира. Все должны понимать, что юного таланта и его семью ждет очень напряженный график: кружки, мастер-классы, занятия, тренировки (если речь идет о спорте), кастинги, выступления, конкурсы и, само собой, учеба в школе – энергии, сил и желания должно хватить на все.

Постоянное развивайте

Как правило, все дети, которые блистают на экране или на сцене, начинают свою творческую карьеру уже в самом раннем возрасте, причем занимаются сразу по многим направлениям: хореография, спорт, актерское мастерство, музыка, вокал, интеллектуальное развитие. Постепенно из всего многообразия выделятся те направления, которые наиболее интересны ребенку и в которых у него будут самые заметные успехи. Главное – выбирайте лучших педагогов и студии, школы, кружки с хорошей репутацией (например, прежде чем записываться в хореографическую студию или музыкальную школу, вместе с ребенком посетите отчетные концерты и обсудите увиденные выступления). Кстати, не забывайте, что есть общеобразовательные школы с творческим уклоном – это довольно удобный и эффективный вариант обучения для талантливых детей.

Стучитесь во все двери

Чтобы вашего ребенка заметили и начали приглашать на выступления и съемки, приготовьтесь тратить уйму времени и сил на посещение многочисленных кастингов, отборов, проб и собеседований. Обзаводитесь знакомствами, ведь полезны будут любые контакты — с педагогами, режиссерами, продюсерами, костюмерами и даже водителями. Общайтесь, запоминайте, прислушивайтесь к советам и рекомендациям, будьте на виду. Кстати, не забудьте завести аккаунты ребенка в соцсетях и грамотно их вести – делиться фотографиями вашей маленькой звезды, информацией о достижениях и успехах, а также подписаться на тематические сообщества (часто именно там публикуют новости о кастингах и новых проектах).

Будьте готовы к расходам

Учтите, что нередко за участие в кастингах придется платить, а если отбор проходит в другом городе, нужно будет тратить внушительные суммы еще и на перелеты и отели. Отдельная статья расходов – выступления, гастроли и концертные костюмы. Затраты постепенно могут окупиться, ведь часто за победу в конкурсах или за участие в съемках маленьким артистам платят хорошие деньги. Тем не менее, не забывайте: в любом проекте или конкурсе главное – не победа, а участие, ведь вас в любом случае заметят и запомнят.

Верьте и поддерживайте

Будьте рядом с вашим ребенком и поддерживайте его всегда, особенно в случае неудач, которые неизбежны в жизни даже самых талантливых людей – обязательно подбадривайте и обсуждайте, как вместе преодолеть трудности. И не забывайте: кто бы что ни говорил, ваш малыш – самый талантливый и обязательно добьется успеха, если вы будете в него верить. Вспомните удивительную историю легендарного изобретателя Томаса-Эдисона… Однажды, вернувшись из школы, он отдал матери записку, которую та прочла вслух, едва сдерживая слезы: «Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». Спустя много лет Томас Эдисон, уже ставший величайшим изобретателем, нашел среди старых писем ту школьную записку, в которой на самом деле было написано: «Ваш сын – умственно отсталый. Мы не можем больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Эдисон заплакал и написал в своем дневнике: «Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века».

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