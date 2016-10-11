Стилист поделился секретом модных бровей

Марио Дедиванович, которого в Голливуде называют «гуру макияжа», заявил в интервью, что «приходит в ужас» от бровей некоторых женщин. Даже те дамы, которые считают себя бьюти-блогерами, совершают типичные ошибки в их оформлении, считает визажист, пишет Medikforum.ru.

«Не делайте брови слишком яркими, контрастными и широкими, а линии - четкими. Не вытягивайте их до самых висков, супердлинные брови никому не идут», - дал совет гуру мейкапа.

Помимо этого Марио Дедиванович поделился другими рекомендациями о том, как придать бровям модную и эстетичную форму. В первую очередь их нужно тщательно расчесать брови, напомнил он.

Дедиванович использует в макияже бровей хитрость - сразу два карандаша: темный и светлый. Внутреннюю часть бровей он рекомендует обработать темным оттенком, а кончик - более светлым.

Переход от одного цвета к другому лучше сделать в центре брови: он должен быть плавным, растушеванным. Финальный штрих - зафиксировать результат с помощью лака для волос или прозрачного геля.