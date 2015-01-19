Карри поможет в лечении запущенного рака груди

Исследователи из Ruhr-Universität Bochum в Германии установили, что употребление карри помогает в лечении рака груди. В состав этой приправы входит компонент под названием капсаицин, который подавляет рост опухолей. Именно капсаицин является причиной характерного жгущего привкуса карри. Оказалось, что данное вещество вызывает смерть тройных негативных раковых клеток за счет воздействия на специфический рецептор TRPV1, пишет Medikforum.ru.

В настоящее время единственным вариантом лечения самой агрессивной разновидности рака груди является химиотерапия. Эксперты предупреждают, что само по себе употребление карри вряд ли избавит женщину от смертельно опасной болезни. Однако эксперименты показали, что капсаицин в форме лекарства замедляет процесс деления раковых клеток, одновременно вызывая большую их смерть, что затрудняет движения оставшихся в живых клеток, нарушая их способность передвигаться по организму.

"Если мы сможет выключить рецептор TRPV1 с помощью специфических лекарств, то онкология получит в свое распоряжение новую разновидность лечения рака груди данного типа, - говорит автор исследования профессор Ханнс Хатт. - Уже доказано, что капсаицин обеспечивает временное облегчение мышечной и суставной боли, вызываемой избыточными нагрузками, артритом и травмами. Другие исследования также показывали, что данный ингредиент уничтожает некоторые разновидности рака".