Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Названы разрушающие брак подводные камни

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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По словам специалистов, корнем семейных неурядиц становятся проблемы, возникающие в общении между супругами. Но конфликты в браке, утверждают психологи, - это лишь следствие живущих в людях их глубоких личностных травм и комплексов.

Авторитетный клинический психолог из США Келли Фланаган поделилась выводами о том, какие скрытые проблемы могут разрушать отношения супругов. Фланаган считает, что любые сложности в семейном общении являются реакцией людей на свои личные трудности, передает Medikforum.ru.

Психолог отметила, что зачастую в брак стремятся для того, чтобы не оставаться одинокими. Но, говорит она, ощущать свое одиночество вполне возможно и в браке, поскольку само одиночество является естественным состоянием человека.

 «В супружеской жизни люди просто делят одиночество на двоих. Брак не может полностью избавить нас от одиночества, и когда мы его ощущаем, начинаем обвинять своего партнера или искать близости на стороне», - пояснила эксперт.

Еще один негативный фактор – контроль над личной свободой партнера. По мнению врача, многие супруги идут на поводу у своего эго, которое сформировалось еще в детстве. Отсюда такие проявления в отношениях как месть, обвинения, демонстрация силы и властности, - все то, что побуждает контролировать и командовать.

«Присмотревшись к большинству ссор, можно увидеть скрытый вопрос: кто решает, сколько свободы мы оставляем друг другу в этих отношениях? Если не задать этот вопрос прямо, он будет косвенно провоцировать конфликты», - сказала Келли Фланаган.

Еще одной проблемой психолог назвала нежелание осознавать свою ответственность за происходящее и взваливание ответственности на партнера в случае затруднений и неприятностей.

Также разрушает брак то обстоятельство, что кто-то из супругов начинает больше беспокоиться о своих детях, чем о тех, благодаря кому они появились на свет. Дети не должны быть более или менее важными, чем брак, в семье надо постоянно искать равновесие, подчеркнула специалист.

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