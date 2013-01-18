Названы разрушающие брак подводные камни

Авторитетный клинический психолог из США Келли Фланаган поделилась выводами о том, какие скрытые проблемы могут разрушать отношения супругов. Фланаган считает, что любые сложности в семейном общении являются реакцией людей на свои личные трудности, передает Medikforum.ru.

Психолог отметила, что зачастую в брак стремятся для того, чтобы не оставаться одинокими. Но, говорит она, ощущать свое одиночество вполне возможно и в браке, поскольку само одиночество является естественным состоянием человека.

«В супружеской жизни люди просто делят одиночество на двоих. Брак не может полностью избавить нас от одиночества, и когда мы его ощущаем, начинаем обвинять своего партнера или искать близости на стороне», - пояснила эксперт.

Еще один негативный фактор – контроль над личной свободой партнера. По мнению врача, многие супруги идут на поводу у своего эго, которое сформировалось еще в детстве. Отсюда такие проявления в отношениях как месть, обвинения, демонстрация силы и властности, - все то, что побуждает контролировать и командовать.

«Присмотревшись к большинству ссор, можно увидеть скрытый вопрос: кто решает, сколько свободы мы оставляем друг другу в этих отношениях? Если не задать этот вопрос прямо, он будет косвенно провоцировать конфликты», - сказала Келли Фланаган.

Еще одной проблемой психолог назвала нежелание осознавать свою ответственность за происходящее и взваливание ответственности на партнера в случае затруднений и неприятностей.

Также разрушает брак то обстоятельство, что кто-то из супругов начинает больше беспокоиться о своих детях, чем о тех, благодаря кому они появились на свет. Дети не должны быть более или менее важными, чем брак, в семье надо постоянно искать равновесие, подчеркнула специалист.