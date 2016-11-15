Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Стоит ли возвращаться к бывшему? Сначала ответьте на эти пять вопросов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Думаете о том, чтобы снова сойтись с бывшим? Сначала ответьте себе на следующие пять вопросов, или обсудите их непосредственно с бывшим:

1. Почему в первый раз у вас ничего не получилось?

Обычно эта проблема остается неизменной — разные ценности, взгляды на семью, проблемы с общением, сексуальная несовместимость, пишет Soulpost.ru.

Подумайте, почему вы захотели снова сойтись? Может, вам так просто удобнее? Может, вы не хотите расстраивать других людей (например, ваши родители очень его любили и прожужжали вам все уши)? Или может вы боитесь, что вас больше никто не полюбит? Но такая мотивация только приведет к повторному расставанию.

Еще важные вопросы:

    Что каждый из вас понял о себе в отношениях после вашего разрыва?

    Что изменилось теперь, почему вы думаете, что во второй раз все получится?

    С чем на этот раз вы готовы смириться?

    В чем ваши основные разногласия?

    Как каждый из вас видит ваше будущее?

    Вы сильнее, когда вместе?

Не стесняйтесь таких сложных разговоров, и не спешите с решением.

2. Какие есть причины, почему вам точно не стоит сходиться?

Например, если ваш бывший обижал вас эмоционально или физически. Иногда люди с низкой самооценкой убеждают себя, что не достойны любви, что их никто не полюбит, и что лучше терпеть того, кто есть.

Другая причина, почему вы не должны сходиться — это ревность. После расставания, естественно, у каждого из вас будут новые увлечения. Если вы видите, что бывший начал встречаться с другой, конечно, вам будет неприятно, будет ревность. Но не спутайте ее с желанием вернуться.

Кстати, измена — не всегда 100%-ное табу на вторую попытку. Человеческая способность прощать иногда очень укрепляет пары.

3. Какие хорошие причины, чтобы сойтись с бывшим?

Обычно вторая попытка заканчивается успешно, если первое расставание было в неподходящее время для пары или из-за большого расстояния между ними. Может, вы познакомились в молодости, когда еще вся жизнь была впереди, и отношения были не главным.

Может, вы учились за границей или взялись за работу, которая требовала постоянных командировок. Такие расставания могли быть вынужденными.

В таком случае сейчас вам нужно подумать, а можете ли вы теперь сделать отношения с этим человеком приоритетом? Если нет, то опять ничего не получится.

4. Провели ли вы достаточно времени порознь после расставания?

Поначалу после разрыва вы, конечно же, будете скучать друг по другу. Но вам нужно провести определенное время порознь, чтобы принять рациональное решение, максимально лишенное эмоций.

5. Как вы начнете новые отношения?

Вы должны понимать, что нужно полностью простить друг друга, начать доверять и идти дальше. Принять все, что было в прошлом, не держать за это зла, не припоминать.

Вы готовы?

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