Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Почему он не женится?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вы встречаетесь два с лишним года. Может даже, живете вместе. Все друзья общие, родители давно знакомы… А заветного колечка все нет… Знакомая ситуация? О том, почему мужчины медлят с предложением, рассказывает Анна Демидова – креативный продюсер популярного телеканала, писательница в САММИТ-книга, “леди-сарказм“.

Причина 1

Может, он уже женат, а? И не на тебе, дорогуша, так что проверь. Да черт его знает как, придумай что-нибудь!

Причина 2

Если после первой причины boyfriend не канул в небытие, то вот тебе причина номер два. Он гей. Да, такое бывает. По паспорту это же не определишь. Тащи его в постель. Не хочет? Точно гей! Признаться даже себе самой, что существуют мужчины, которые не то что жениться, даже слиться с тобой в экстазе не хотят – немыслимо! Точно гей. Ну а зачем он нужен?

Причина 3

А мама против! Да-да, его мама против тебя. Ну, не нравишься ты ей. Не нравится ей, что ты пьешь как конь, материшься как сапожник и одеваешься как.. представительница другой более прибыльной профессии. Не понимаю, как такой ангел вообще может кому-то не нравится. Тем более, что все мамы –тоже девочки, и тоже когда-то не нравились чьим-то мамам. Так что это даже не причина, это отговорка. Иди и нравься. И мужику своему и маме его.

Причина 4

Боится. Я бы тоже боялась. Жениться на такой аллигаторше как ты, означает только одно : “финита ля комедия“. Это сейчас тобой еще можно манипулировать, и ты вся такая белая и пушистая, а после штампа в паспорте ни тебе футболка с друзьями, ни вискарика в баре, ни девочек в телефоне… И потом, это что же это получается – теперь всю оставшуюся жизнь одну даму возбуждать? Неее, это сложно. И старшно. А зачем тебе такой трус нужен?

Причина 5

Он тебя не любит. И поэтому жениться на тебе не хочет и не будет. Женится на другой девчушке, после недели романтических встреч. Потому что влюбится, по-настоящему. Потому что не захочет никуда отпускать от себя, потому что захочет присвоить себе навсегда. Но ты не обижайся на него, не оплакивай годы, проведенные в ожидании заветного кольца. Ведь если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло.

Просто в следующий раз не затягивай со встречаниями, любовь не терпит промедления.

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