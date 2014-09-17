Суббота, 24. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять секретов: как стать сексуальной1

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Некоторые женщины думают, что для того, чтобы казаться сексуальной, нужно быть молодой и красивой. На самом деле, сексуальной может стать любая женщина.

1. Стиль

Многие женщины считают, что сексуальная одежда – та, которая прикрывает минимум тела. Но, как показывает практика, мужчине необходимо найти в женщине загадку. Поэтому одеваться следует так, чтобы подчеркнуть все прелести твоей фигуры, а не выставить их напоказ. Оставь мужчине место для фантазии.

2. Взгляд

Взгляд сексуальной женщины… живой! Он влечет, манит, заставляет мужское сердце биться быстрее. Поэтому девушке необходимо уметь стрелять глазками, чтобы интриговать мужчин.

3. Походка

Помнишь, как в “Служебном романе“? “Вся скрючится, скукожится, словно старый башмак – и почесала!“ Такой походкой ты отпугнешь любого мужчину. Ходить нужно легко, свободно, с прямой осанкой и широко расправленными плечами. Если ты заинтересуешь своей походной мужчину, ему обязательно захочется посмотреть тебе вслед.

4. Голос

У сексуальной женщины – приятный, негромкий низкий голос. Она настолько хорошо умеет владеть своим голосом и интонацией, что сводит мужчин с ума.  Добавь в тембр немного низких ноток, и сделай свое сопрано незабываемым, чтобы мужчина млел, слыша тебя даже по телефону. И мечтал о твоих сексуальных стонах в своей спальне.

5. Флюиды

Ни одежда, ни умелый макияж, ни красивая грудь не привлекут мужчину, если от тебя не исходят флюиды сексуальности. Самое важное – внутренний настрой, твоя собственная энергетика. Поэтому чаще улыбайся, и ни на минуту не сомневайся в своей привлекательности.

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