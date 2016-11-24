Четверг, 22. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Блогер из канадского города Торонто, находящийся в процессе смены пола с мужского на женский, прославился в сети после того, как опубликовал на YouTube видео о своей пластической операции по феминизации черт лица.

После врачебного вмешательства 20-летний Стеф Санджати предстал в ролике с забинтованной головой и покрытым синяками и отеками лицом.

Как пояснила новоиспеченная представительница женского пола, она недооценила травматичность хирургической операции и не ожидала, что ее лицо будет выглядеть настолько плохо. Однако Санджати выразила уверенность, что изменения во внешности пойдут на пользу ее "самовосприятию".

Отмечается, что за феминизацией (стоимостью свыше 31 000 евро) черт лица последует собственно операция по смене пола на женский.

С момента публикации 17 декабря видео просмотрели более 114 тысяч раз.

На аккаунт Санджати в Instagram, где также появились постоперационные фотографии, подписаны около ста тысяч пользователей.

A photo posted by Stef Sanjati (@stef.sanjati) on

A photo posted by Stef Sanjati (@stef.sanjati) on

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