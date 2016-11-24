Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной

После врачебного вмешательства 20-летний Стеф Санджати предстал в ролике с забинтованной головой и покрытым синяками и отеками лицом.

Как пояснила новоиспеченная представительница женского пола, она недооценила травматичность хирургической операции и не ожидала, что ее лицо будет выглядеть настолько плохо. Однако Санджати выразила уверенность, что изменения во внешности пойдут на пользу ее "самовосприятию".

Отмечается, что за феминизацией (стоимостью свыше 31 000 евро) черт лица последует собственно операция по смене пола на женский.

С момента публикации 17 декабря видео просмотрели более 114 тысяч раз.

На аккаунт Санджати в Instagram, где также появились постоперационные фотографии, подписаны около ста тысяч пользователей.