Суббота, 24. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Что подарить мужчине на Новый год?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Выбор подарка мужчине - процесс индивидуальный и непростой. Универсального подарка не существует: кто-то придет в восторг от спортивного рюкзака, а кто-то порадуется настольной игре. Мы любим и слушаем наших мужчин и порой действительно дарим то, что нужно. Но что делать, если идеи подарков закончились, а в голове поселилась паническая мысль: «Я не знаю, что ему подарить!»

Для тех, кто временно пребывает в панике, предлагаю несколько вариантов...

Идея подарка № 1: «Одноразовое мероприятие»

Подарите своему мужчине увлекательное, интересное, захватывающее мероприятие на один вечер. Вариантов здесь очень много, перечислю основные:

♦  Билеты на концерт

♦  Билеты в кино, театр

♦  Поход в картинг

♦  Поход в тир (абонемент на посещение тира).

♦  Лазертаг, пейнтбол.

♦  Билеты в планетарий

♦  Поход в сауну

Идея подарка №2: «Детские игрушки взрослому мужчине»

Мальчики повзрослели, но детские игрушки не забыты. Они просто стали больше и круче!

Машины, мотоциклы, вертолеты! Выбирайте навороченные машины и самолеты на радиоуправлении, с огромным количеством деталей и технических возможностей. Идеальным в этом плане, на мой взгляд, является конструктор «Лего-техник». Он состоит из несколько тысяч деталей и огромного набора конструкторских возможностей, которые придутся по душе многих мужчинам-технарям, пишет Dvorec.ru.

Оружие! Нет, речь пойдет о законном, полезном, либо развлекательном типе оружия.

♦  Подарите бластер с поролоновыми пулями. Я называю его оружием для домашней вакханалии. Поролоновые снаряды гарантируют веселое и совершенно безопасное сражение. Несерьезный, но очень прикольный подарок.

♦  Лук, арбалет. Данные виды оружия подходят для стрельбы на даче или в лесу. Упражнения для рук, глазомера, отличная возможность почувствовать себя средневековым Робин Гудом. Подарок экзотический и смелый.

♦  Складной нож. А лучше походный набор с отвертками, открывалками и т.д. Является практичным подарком, который пригодится на даче и пикнике.

Настольные игры! Настольные игры стали популярны. Дженга, твистор, мафия, колонизаторы, шакал, эрудит. Выбор есть на любой вкус и цвет.

Геймпады, рули, джойстики! Главные игры 21 века - компьютерные. Если мужчина увлечен компьютерными играми, знайте, где-то в глубине души он всегда мечтал о таком подарке. Рули и джойстики нужны для симуляторов (авиа, авто). Геймпад - более универсальное устройство, подходит для большинства современных игр.

Идея подарка №3: «Своими руками»

Есть стандартные варианты подарка, которые стали классикой и рутиной: испечь торт, сделать открытку своими руками, составить коллаж. Будьте оригинальными, используете свои литературные, художественные либо артистические способности:

♦  Снимите видеопоздравление, а еще лучше - короткометражный фильм.

♦  Напишите стихотворение, рассказ. Литературное творение можно подать по-разному: красиво переписать его на открытку, записать на диктофон и сделать аудиопоздравление.

♦  Распишите гуашью зеркала и стекла в доме. Чем именно расписывать - словами любви, пожеланиями счастья или изобразить просто веселые смайлики? Решайте на свой вкус! Необычный подарок и легко смывается.

Идея подарка №4: «Мужчина знает сам»

Вещи ломаются, устаревают, изнашиваются. В голове всегда есть список потенциально недостающих нам вещей. Поэтому иногда самый лучший подарок - это конкретный запрос мужчины на конкретный товар. Запрос может оказаться самым неожиданным:

♦  Новые ботинки

♦  Светочувствительный фильтр для объектива фотоаппарата

♦  Паяльная станция определенной марки

О таких подарках сам не догадаешься! Но именно они порой самые полезные и желанные.

Идея подарка №5: «Прикольные бесполезные штуки»

Есть еще одна категория подарков, к которой рано или поздно прибегают все. Это прикольные (смешные, оригинальные), но совершенно бесполезные вещицы. С каждым годом таких подарков на рынке товаров становится все больше, назову несколько:

♦  Прыгающие, бегающие, не бьющиеся о стену будильники

♦  Проекторы, плазменные лампы, светильники

♦  Шары-предсказания, неокубы

♦  Кружки в виде объективов, зажигалки в виде гитары и т.д

♦  Носочки Санта Клауса, борода Деда Мороза и прочая новогодняя «мимишность»

Практическая польза этих подарков невелика, но они действительно поднимают настроение и украшают интерьер.

Итак, надеюсь, паника в голове улеглась? Возникли новые мысли и идеи? Хорошо, желаю удачи в этом непростом праздничном деле!

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