Что подарить мужчине на Новый год?

Для тех, кто временно пребывает в панике, предлагаю несколько вариантов...
Идея подарка № 1: «Одноразовое мероприятие»
Подарите своему мужчине увлекательное, интересное, захватывающее мероприятие на один вечер. Вариантов здесь очень много, перечислю основные:
♦ Билеты на концерт
♦ Билеты в кино, театр
♦ Поход в картинг
♦ Поход в тир (абонемент на посещение тира).
♦ Лазертаг, пейнтбол.
♦ Билеты в планетарий
♦ Поход в сауну
Идея подарка №2: «Детские игрушки взрослому мужчине»
Мальчики повзрослели, но детские игрушки не забыты. Они просто стали больше и круче!
Машины, мотоциклы, вертолеты! Выбирайте навороченные машины и самолеты на радиоуправлении, с огромным количеством деталей и технических возможностей. Идеальным в этом плане, на мой взгляд, является конструктор «Лего-техник». Он состоит из несколько тысяч деталей и огромного набора конструкторских возможностей, которые придутся по душе многих мужчинам-технарям, пишет Dvorec.ru.
Оружие! Нет, речь пойдет о законном, полезном, либо развлекательном типе оружия.
♦ Подарите бластер с поролоновыми пулями. Я называю его оружием для домашней вакханалии. Поролоновые снаряды гарантируют веселое и совершенно безопасное сражение. Несерьезный, но очень прикольный подарок.
♦ Лук, арбалет. Данные виды оружия подходят для стрельбы на даче или в лесу. Упражнения для рук, глазомера, отличная возможность почувствовать себя средневековым Робин Гудом. Подарок экзотический и смелый.
♦ Складной нож. А лучше походный набор с отвертками, открывалками и т.д. Является практичным подарком, который пригодится на даче и пикнике.
Настольные игры! Настольные игры стали популярны. Дженга, твистор, мафия, колонизаторы, шакал, эрудит. Выбор есть на любой вкус и цвет.
Геймпады, рули, джойстики! Главные игры 21 века - компьютерные. Если мужчина увлечен компьютерными играми, знайте, где-то в глубине души он всегда мечтал о таком подарке. Рули и джойстики нужны для симуляторов (авиа, авто). Геймпад - более универсальное устройство, подходит для большинства современных игр.
Идея подарка №3: «Своими руками»
Есть стандартные варианты подарка, которые стали классикой и рутиной: испечь торт, сделать открытку своими руками, составить коллаж. Будьте оригинальными, используете свои литературные, художественные либо артистические способности:
♦ Снимите видеопоздравление, а еще лучше - короткометражный фильм.
♦ Напишите стихотворение, рассказ. Литературное творение можно подать по-разному: красиво переписать его на открытку, записать на диктофон и сделать аудиопоздравление.
♦ Распишите гуашью зеркала и стекла в доме. Чем именно расписывать - словами любви, пожеланиями счастья или изобразить просто веселые смайлики? Решайте на свой вкус! Необычный подарок и легко смывается.
Идея подарка №4: «Мужчина знает сам»
Вещи ломаются, устаревают, изнашиваются. В голове всегда есть список потенциально недостающих нам вещей. Поэтому иногда самый лучший подарок - это конкретный запрос мужчины на конкретный товар. Запрос может оказаться самым неожиданным:
♦ Новые ботинки
♦ Светочувствительный фильтр для объектива фотоаппарата
♦ Паяльная станция определенной марки
О таких подарках сам не догадаешься! Но именно они порой самые полезные и желанные.
Идея подарка №5: «Прикольные бесполезные штуки»
Есть еще одна категория подарков, к которой рано или поздно прибегают все. Это прикольные (смешные, оригинальные), но совершенно бесполезные вещицы. С каждым годом таких подарков на рынке товаров становится все больше, назову несколько:
♦ Прыгающие, бегающие, не бьющиеся о стену будильники
♦ Проекторы, плазменные лампы, светильники
♦ Шары-предсказания, неокубы
♦ Кружки в виде объективов, зажигалки в виде гитары и т.д
♦ Носочки Санта Клауса, борода Деда Мороза и прочая новогодняя «мимишность»
Практическая польза этих подарков невелика, но они действительно поднимают настроение и украшают интерьер.
Итак, надеюсь, паника в голове улеглась? Возникли новые мысли и идеи? Хорошо, желаю удачи в этом непростом праздничном деле!