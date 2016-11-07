Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели

Krasotka.ee
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Ученые установили, что рост мужчин влияет на его сексуальность. Результат оказался не в пользу высоких представителей сильного пола.

Об этом сообщает Мedikforum.ru.

Выяснилось, что обладатели низкого и среднего роста более активны в постели. В эксперименте участвовали более 500 мужчин от 20 до 54 лет. Учитывались при этом различные мужские показатели, в том числе уровень тестостерона.

Оказалось, что самыми активными в сексе являются мужчины от 26 до 35 лет, которые следят за собой, занимаются спортом и питаются здоровой пищей. И при этом их средний рост составляет порядка 170-175 см. Они оказались самыми страстными и выносливыми любовниками, в отличие от высоких мужчин.

По мнению ученых, мужчины с низким ростом имеют в этом плане некоторые комплексы, которые стремятся компенсировать хорошей физической формой и особым вниманием к женщинам.

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