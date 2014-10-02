Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов

Думай о сексе. Считается, что мужчины думают о сексе намного чаще, чем женщины. Возможно, именно поэтому им хочется секса больше, чем нам. Но это лишь СЧИТАЕТСЯ. На самом деле мы хотим секса не меньше и думаем о нем иногда даже чаще мужчин. Попробуй фантазировать о сексе в течение дня, вспоминать, как это было, мечтать о том, как это будет. Твое либидо сразу подскочит, и каким-то чутьем это ощутят все мужчины вокруг.

Трогай себя. Во-первых, это сексуально. И ого, как сексуально! Во-вторых, это единственный способ познать себя, что ты любишь, где тебе приятно, как тебя нужно ласкать. А если ты будешь знать, что тебе нужно, удовольствие больше от тебя не ускользнет.

Для секса хорошо любое настроение. Ты зла или раздражена? У тебя участилось дыхание, кровь прилила к лицу, мышцы напряжены? Ничего не напоминает? Во время сексуального возбуждения нередко мы чувствуем то же самое. Хорошая любовница, которая по-настоящему любит секс, обходится без цветов и свечей и в любом состоянии найдет энергию для страстного времяпровождения в постели.

Наслаждайся собой. Делай себе подарки, носи красивое белье, пользуйся дорогими духами просто так, ешь вкусную еду. Но! Это не все. Когда мы что-то очень любим, мы за этим ухаживаем и заботимся о нем. Так что люби свое тело полноценно: занимайся спортом, питайся правильно, дыши свежим воздухом, много спи и занимайся сексом.

Полюби наготу. Чем больше времени ты проводишь обнаженной наедине с собой, тем лучше ты узнаешь свое тело, привыкаешь к нему, влюбляешься в него. И тем увереннее и комфортнее ты будешь чувствовать себя одетой.

Флиртуй. Как бы сильно ты ни была влюблена, в каком бы ни была настроении, помни, что вокруг тебя множество мужчин. Не закрывайся от них. Обмен энергией между полами всех нас держит в тонусе.

Делай первый шаг. Большинству мужчин нравится, когда женщина сама подходит познакомиться, заводит беседу или инициирует секс. Забудь о том, что мужчина главный! Сама выбирай когда, с кем и как. Быть ведомой очень комфортно, не нужно никакой ответственности. Зато мимо тебя проходит множество вещей, которые ты бы хотела, но никогда не получишь, пока не пойдешь им навстречу.

Ожидай, что твой любовник будет хорош в постели. Верь в своего партнера. Чем искреннее ты будешь им восхищаться, тем больше усилий он будет прикладывать, чтобы не обмануть твоих ожиданий. Ищи в нем хорошее и обязательно найдешь!

Требуй оргазма. Без оргазма твоя сексуальная жизнь никогда не будет полноценной. И ни один самый любящий, щедрый и заботливый партнер не будет тебя удовлетворять. А без этого секс тебя разочарует. Кому хочется заниматься тем, что его разочаровывает? Так что тормоши своего бойфренда, говори с ним, заставляй понимать твое тело, и не останавливайтесь, пока ты не получишь разрядку.

Секс – это выбор. Ты думаешь, что сексуальными рождаются? Неправда. Что ты слишком устала? Пустая отговорка. Ты не нравишься мужчинам? А ты спрашивала? У тебя может быть миллион причин не заниматься сексом. И только одно желание им заниматься. И если ты решишь найти для него время и возможность, ничто тебя не остановит.