Секс по дружбе: 10 важных правил

Правильно выбери партнера

С одной стороны, это не должен быть парень, с которым ты бы встречалась. Ну, знаешь, есть такие парни. Обсуждать с ними особенно нечего, с родителями знакомить как-то странно, да и просто не тянет. С другой стороны, настоящий лучший друг – тоже плохая кандидатура. Слишком уж велик риск потерять родственную душу. Ну и само собой, избегай парней, у которых есть подружка или жена.

Не обманывай себя

Ты должна понимать, что даже если совершенно не воспринимаешь этого парня как бойфренда, в тот момент, когда вы начнете целоваться, у вас обоих начнет выделяться окситоцин, который заставит эмоции бурлить. Это наша химия. Кто-то из вас может захотеть большего. Ты должна быть к этому готова.

Не ходите на свидания

А также не целуйтесь и не обнимайтесь без необходимости. У вас и так есть мощный стимул захотеть все усложнить. Не надо этому еще и помогать.

Не ищи поводов встретиться или напомнить о себе

Не надо этих сообщений с вопросами о том, как прошел день. Не лезь в его жизнь, не расспрашивай про его проблемы, не пытайся его заинтересовать своим глубоким внутренним миром. Это просто секс. И для всех будет лучше, если ваши контакты будут сугубо функциональными.

Не ревнуй

Котлеты отдельно, мухи отдельно: это не отношения, это секс по дружбе. Ты не имеешь никаких прав на этого мужчину, он тебе ничего не обещал и ничего не должен. Если ты не можешь контролировать это чувство, стоит остановиться.

Будь открыта для новых отношений

Есть такая шутка, что временное – это самое постоянное. Не надо так! Не думай, что если тебе есть с кем спать, то можно расслабиться и перестать искать настоящей близости со всеми вытекающими. То, что тебе нужен только секс и не нужны никакие дополнительные сложности – иллюзия и самообман. Держи в голове, что друг для секса – это временные меры, и не превращай их в постоянный статус.

Не спеши отказываться от секса по дружбе, если встретила другого мужчину

Ты никогда не знаешь, как все обернется. А вот то, что мы, девочки, склонны придумывать, додумывать и строить долгосрочные планы на будущее на пустом месте – это факт. Не думай, что ты должна быть верной, если тебя об этом еще не попросили.

Будь с ним честной

Если ты вдруг стала чувствовать, что ситуация выходит из-под контроля и ты больше не в состоянии сдерживать свои чувства, честно ему об этом расскажи. Ваше решение о том, что делать дальше, должно быть совместным.

Рви эту связь через три месяца. Или не рви

За это время ты должна уже понять что делать со своей личной жизнью. Хочешь ли ты развивать отношения со своим другом, выводить их на новый уровень? Взаимно ли твое желание? Или, может, стоит, наконец, найти себе постоянного бойфренда? В любом случае, три месяца – это максимальный период для простых отношений. Дальше все будет только усложняться.

Помни о том, как это закончится

Недавно ты и представить себе такого не могла, что будешь в час ночи сидеть на кухне и размазывать тушь по щекам. И из-за кого! Того, о ком раньше и не думала. Так уж мы устроены. Смирись с потерей заранее. А если уж довелось плакать, то не растягивай это удовольствие.