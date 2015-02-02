Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Секс по дружбе: 10 важных правил

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Не спеши отбрасывать мысль о том, что твой симпатичный друг может выручить в сложной ситуации, когда секса хочется, но его нет. Это на самом деле может быть выходом. Но советуем придерживаться нескольких простых правил, чтобы уберечь свое (или его) сердце от ненужных волнений.

Правильно выбери партнера

С одной стороны, это не должен быть парень, с которым ты бы встречалась. Ну, знаешь, есть такие парни. Обсуждать с ними особенно нечего, с родителями знакомить как-то странно, да и просто не тянет. С другой стороны, настоящий лучший друг – тоже плохая кандидатура. Слишком уж велик риск потерять родственную душу. Ну и само собой, избегай парней, у которых есть подружка или жена.

Не обманывай себя

Ты должна понимать, что даже если совершенно не воспринимаешь этого парня как бойфренда, в тот момент, когда вы начнете целоваться, у вас обоих начнет выделяться окситоцин, который заставит эмоции бурлить. Это наша химия. Кто-то из вас может захотеть большего. Ты должна быть к этому готова.

Не ходите на свидания

А также не целуйтесь и не обнимайтесь без необходимости. У вас и так есть мощный стимул захотеть все усложнить. Не надо этому еще и помогать.

Не ищи поводов встретиться или напомнить о себе

Не надо этих сообщений с вопросами о том, как прошел день. Не лезь в его жизнь, не расспрашивай про его проблемы, не пытайся его заинтересовать своим глубоким внутренним миром. Это просто секс. И для всех будет лучше, если ваши контакты будут сугубо функциональными.

Не ревнуй

Котлеты отдельно, мухи отдельно: это не отношения, это секс по дружбе. Ты не имеешь никаких прав на этого мужчину, он тебе ничего не обещал и ничего не должен. Если ты не можешь контролировать это чувство, стоит остановиться.

Будь открыта для новых отношений

Есть такая шутка, что временное – это самое постоянное. Не надо так! Не думай, что если тебе есть с кем спать, то можно расслабиться и перестать искать настоящей близости со всеми вытекающими. То, что тебе нужен только секс и не нужны никакие дополнительные сложности – иллюзия и самообман. Держи в голове, что друг для секса – это временные меры, и не превращай их в постоянный статус.

Не спеши отказываться от секса по дружбе, если встретила другого мужчину

Ты никогда не знаешь, как все обернется. А вот то, что мы, девочки, склонны придумывать, додумывать и строить долгосрочные планы на будущее на пустом месте – это факт. Не думай, что ты должна быть верной, если тебя об этом еще не попросили.

Будь с ним честной

Если ты вдруг стала чувствовать, что ситуация выходит из-под контроля и ты больше не в состоянии сдерживать свои чувства, честно ему об этом расскажи. Ваше решение о том, что делать дальше, должно быть совместным.

Рви эту связь через три месяца. Или не рви

За это время ты должна уже понять что делать со своей личной жизнью. Хочешь ли ты развивать отношения со своим другом, выводить их на новый уровень? Взаимно ли твое желание? Или, может, стоит, наконец, найти себе постоянного бойфренда? В любом случае, три месяца – это максимальный период для простых отношений. Дальше все будет только усложняться.

Помни о том, как это закончится

Недавно ты и представить себе такого не могла, что будешь в час ночи сидеть на кухне и размазывать тушь по щекам. И из-за кого! Того, о ком раньше и не думала. Так уж мы устроены. Смирись с потерей заранее. А если уж довелось плакать, то не растягивай это удовольствие.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжеланиелучший другплакатьпланы на будущееподружкапроблемытушьудовольствие
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:35
Как уменьшить боли при месячных
18:30
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
18:18
Секс по дружбе: 10 важных правил
17:44
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов
17:25
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
17:15
Изобретены шорты для защиты от сексуального насилия
16:50
Китаянки тратят на пластику больше всех женщин в мире
16:29
Трансгендер из Канады сделал видеорепортаж о том, как из мужчины стал женщиной
16:17
Исповедь одной женщины: мне 27 лет, и я живу с тремя мужчинами (2)
16:13
Кролик в кефирном маринаде
15:50
Почему он не женится?
15:23
Стоит ли возвращаться к бывшему? Сначала ответьте на эти пять вопросов
15:03
Стало известно, почему женщины не замечают инфаркта
14:48
Почему появляется второй подбородок
14:15
Названы разрушающие брак подводные камни
14:03
Губы уже не «уточкой»: названа самая модная селфи-поза в предстоящем году
13:48
Стилист поделился секретом модных бровей
13:29
Пять уроков правильного питания от малышей
13:14
Если ребенок хочет стать звездой
12:51
«Я знала, что он спит с подчиненными, но все равно пошла на это»: женщины рассказали, почему они спят со своим боссом
Все новости
ФэшнЦеликом
Dior показал процесс создания украшений

Dior показал процесс создания украшений

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Как уменьшить боли при месячных

Как уменьшить боли при месячных

Стало известно, почему женщины не замечают инфаркта

Стало известно, почему женщины не замечают инфаркта

Пять уроков правильного питания от малышей

Пять уроков правильного питания от малышей

21. дек
Сахар не опасен для здоровья, утверждают специалисты
Самые читаемые
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
Между нами, девочками: десять очень сексуальных советов
Секс по дружбе: 10 важных правил
Исповедь одной женщины: мне 27 лет, и я живу с тремя мужчинами(2)
Стало известно, как рост мужчины влияет на активность в постели
Топ комментариев
Ученые: аборт не влияет на душевное здоровье женщины (3)
Современные молодые люди ценят романтику и дружбу в отношениях больше, чем предыдущее поколение(1)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(1)
Названа причина, по которой люди остаются в плохих отношениях(1)
Откровение: я отказалась от секса на один год, и вот что со мной стало(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныингредиентыиспользованиеисследованиеисследованияисследователилюбовьмалышмужчинамужчинынастроениеорганизмотношенияпроблемыпсихологиребенокрезультатырецептспециалистыудовольствиеэксперты
LimonЦеликом
Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Эти три знака зодиака неожиданно разбогатеют в 2017 году

Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства: гороскоп на 23 декабря

Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

Сергей Бодров-старший раскрыл тайну смерти своего сына

22. дек
Пять правил гигиены мужчин, решивших ходить без нижнего белья
22. дек
Крик женской души: парню, который использовал меня ради секса
22. дек
«Отец был прикован наручниками к кровати, а на матери был сексуальный новогодний наряд»: воспоминания детства, которые остались на всю жизнь
22. дек
Ученые советуют защищаться от депрессий мастурбацией
Rus.Postimees.eeЦеликом
8-летнего мальчика сбила машина

8-летнего мальчика сбила машина

Фото: в Раквере сгорел автомобиль

Фото: в Раквере сгорел автомобиль

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

22. дек
На Штромке построят 14-этажку. Соседи против, но… (1)
22. дек
Картина дня: новый скандал вокруг Talleke ja Pullike, ДТП с известной мотогонщицей и смерть эстонца в Таиланде
22. дек
При помощи лазеек в законах Google сэкономила на налогах 3,6 млрд долларов
22. дек
Сирийские войска официально объявили о взятии Алеппо (6)
ВпрокЦеликом
Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Магазины Marks & Spencer скорее всего проработают в Таллинне еще несколько месяцев

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

Вопрос читателя: должны ли продавцы указывать цены с налогами?

Правительство запретит бесплатные большие пакеты

Правительство запретит бесплатные большие пакеты (1)

22. дек
Не только на море, но и на суше: Tallink откроет в Старом городе ресторан тайской кухни
Погода
На Эстонию надвигается штормовой ветер

На Эстонию надвигается штормовой ветер

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Сегодня в Эстонии будет по-весеннему тепло

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees