Как уменьшить боли при месячных

1) Теплый компресс

Прикладывая теплые компрессы к области живота, вы упрощаете отток жидкости в матку. Мышцы в районе живота расслабляются, и это избавляет от судорожных и неприятных ощущений. Для этого применяются обычные грелки, бутылки из пластика, наполненные теплой водой. Вода в бутылке не должна быть высокой температуры. Чтобы успокоить боль, достаточно прогреть тело минут 10-15, передает sex-news.ru.

2) Теплый душ

Облегчить и свести на нет боль вам может помочь теплый душ. Самое важное чтобы вода была достаточно тёплой, но не горячей. Это расслабляет мышцы живота- чем облегчает боль.

3) Массаж

Массаж расслабляет тело, предупреждает судороги и вздутие. Массировать можно в положении сидя, лежа или стоя.

4) Куркума

Согревает тело изнутри. В тёплое молоко добавляется одна чайная ложка куркумы. Употреблять 2-3 раза в течении дня.

5) Избегать переохлаждения

Легкая одежда, промокшие ноги приводят к воспалительным процессам, нарушают менструальный цикл, увеличивают боли.

6) Здоровый сон

8-10 часов, в одно и то же время. Если соблюдать режим, успокаивается ваша нервная система, а значит, ваши жизнь становится спокойнее, вы легко справляетесь со стрессами.

7) Малиновые листья

Не менее полезное народное средство от спазмов и болей. Приготавливая и употребляя настой из листьев малины, уменьшаются не только боли в низу живота, но и нормализуется процесс выделения слизи. Но этот способ подходит далеко не всем, людям с диабетом и избытком железа это противопоказано. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться лечащим врачом.

8) Витамины

Витамины содержащиеся в продуктах питания, фруктах и овощах либо в витаминных комплексах из аптеки.

9) Яблочный уксус

Отлично выводит токсины, справляется с судорогами и стрессом.