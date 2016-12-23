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Умерла главный редактор итальянского Vogue

Krasotka.ee
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В Милане на 67-м году жизни в результате тяжелой болезни умерла главный редактор итальянской версии журнала Vogue Франка Соццани. Об этом сообщает The Guardian.

«Это невосполнимая потеря для Vogue и для моды, для многих во всем мире, для тех, чьих жизней она коснулась — читателей, фотографов, журналистов, дизайнеров и коллег, а также для тех, кого она встречала во время своей миссии в ООН», — отметил председатель совета директоров и главный исполнительный директор Condé Nast International Джонатан Ньюхаус.

Свой пост Соццани занимала на протяжении 28 лет (с 1988-го), а с 1994 года также возглавляла издание Condé Nast Italia. Она также является автором книг о моде и искусстве, общественным деятелем и одной из самых влиятельных персон в модной индустрии.

В журнале Соццани работала над тем, чтобы привлечь внимание читателей к важным социальным проблемам, в том числе, половому неравенству и расизму.

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