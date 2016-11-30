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Пять фактов о сексе, которые стоит знать каждой женщине

Krasotka.ee
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Редакция изучила несколько новый книг о сексе и выбрала из них самые интересные факты о женской сексуальности.

Появление смазки не означает, что женщина возбуждена

В эротических книгах и фильмах показан простой способ оценить степень возбуждения: женщина «намокает внизу». Оказывается, эта физиологическая реакция вовсе не означает полноценную готовность к сексу.

Доктор психологии Эмили Нагоски в своей книге «Как хочет женщина» объясняет, что выделение смазки подсказывает: мозг счел этот видеоряд, этот эпизод из книги или этого конкретного мужчину релевантным стимулом, и тело выдало соответствующую реакцию.

Но для женщины не менее важно, чтобы эти стимулы были сексуально возбуждающими — чтобы она почувствовала, что ее это «заводит». Причем то, что вызывает физиологическое возбуждение, далеко не всегда вызывает возбуждение эмоциональное. Поэтому, даже «намокнув внизу», женщина может быть не возбуждена, а значит, не получит от секса удовольствия.

В момент соития клитор «прячется»

«На пике возбуждения перед самым оргазмом видимая часть клитора втягивается под его крайнюю плоть. Вероятно, клитор слишком чувствителен для прямого контакта: грань между стимуляцией и раздражением слишком тонка», — можно прочитать в книге Мери Роуч «Секс для науки. Наука для секса».

Интересно, что именно повышенной чувствительностью, а не бесчувственностью, ученые объясняют поведение мужчин, которые после оргазма прекращают половой акт, несмотря на то что женщина удовольствие получить еще не успела. После эякуляции головка члена становится настолько чувствительной, что продолжение фрикций для любовника — поступок поистине рыцарский, потому что он начинает испытывать крайне неприятные ощущения.

Мужчины и женщины возбуждаются по-разному

«Сексуальное возбуждение мужчин происходит по принципу «или», а у женщин — по принципу «и». То есть мужчинам достаточно одного элемента, чтобы загореться желанием — например, привлекательная грудь или крепкая попка. Зато женщине важнее множество нюансов — ей нужен симпатичный мужчина, и чтобы он хорошо относился к детям, и чтобы был уверенным в себе человеком.

Но это еще не все. «Женщине важно чувствовать себя в безопасности, да еще и неотразимой, не пребывать в плохом физическом самочувствии», — пишет американский социальный психолог Филипп Зимбардо в своей книге «Мужчина в отрыве: игры, порно и потеря идентичности».

Именно поэтому ученые не могут изобрести «виагру» для женщин: процесс ее возбуждения не физиологичен, а психологичен.

Женщинам необходимо разнообразие

Мужчина, один раз удачно соблазнивший женщину, старается использовать эту стратегию и в дальнейшем. Для него это логично: зачем менять поведение, которое привело к успеху?

Но загвоздка вот в чем: если женщине вчера понравилось, как с ней флиртовали и ласково щекотали ее за ушком, вовсе не факт, что она придет в восторг от этих же нежностей сегодня. Мужчины недоумевают и возмущаются: какие эти женщины сложные и непостоянные, попробуй угадай, что им нужно!

А дело вот в чем. «Ощущения те же, но контекст совершенно разный, а потому и ваше восприятие разное», — пишет Эмили Нагоски в книге «Как хочет женщина». И объясняет, что этот самый контекст восприятия образуется из разных факторов: самочувствия, настроения, возможности флиртовать в данный момент. То, что женщине нравится, определяется внешними обстоятельствами и ее внутренним состоянием.

Так что в идеале мужчине стоит каждый раз быть внимательным к настроению и самочувствию женщины и менять свое поведение в зависимости от обстоятельств.

Женщинам сложнее, чем мужчинам заметить свое возбуждение

По мнению Мэри Роуч, автора книги «Секс для науки. Наука для секса», женское сексуальное возбуждение невероятно сложная штука. Хотя бы потому, что женщина может и не осознать, что чувствует его. «Если у мужчины эрекция, он почти всегда скажет, что сексуально возбужден. Поскольку напряжение члена ощутить проще, нежели «сырость преддверия». А возможно, это потому, что мужчины лучше чувствуют самые легкие физиологические изменения».

По данным автора, исследования показали, что мужчины, например, более точно, чем женщины, улавливают перемены в своем сердцебиении и кровяном давлении. Поэтому, чтобы получать больше удовольствия от секса, женщинам предлагается учиться отвлекаться от бытовых забот и быть более сконцентрированной на своих физических ощущениях.

А если бы наконец врачи изобрели «виагру» для женщин, то наверняка это были бы таблетки, помогающие сосредотачиваться.

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