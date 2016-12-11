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Звезды, ставшие мамами в 2016 году

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Многие женщины мечтают о том, чтобы стать мамами. Знаменитости – не исключение. Ведь никакие успехи в карьере и приумножения богатства не смогут сравниться с тем чувством, когда ты впервые видишь своего ребенка, слышишь его голос. В уходящем 2016 году среди российских звезд произошел настоящий бэби-бум. В чьи именно семьи прилетел аист – читайте в нашем материале.

Ксения Собчак, Алсу, Жасмин, Наталья Водянова... Если составлять полный список знаменитых мам-2016, то он получится очень внушительным. Поэтому мы предлагаем вспомнить только самых обсуждаемых родителей.

Ксения Собчак: сын

Ксению, пожалуй, можно без преувеличения назвать «Мамой года». С тех пор как появились слухи о ее беременности, журналисты стали следить буквально за каждым шагом телеведущей, гадая, прячет ли она под просторными нарядами заметно округлившийся живот или просто в очередной раз глумится. Наконец на конкурсе «Новая волна» Собчак подтвердила, что ждет ребенка, пошутив на эту тему так: «Я своего покемона уже поймала, и этого уже не может скрыть даже мое платье».

18 ноября Ксения родила своего первенца. Об этом она сама и ее муж, актер Максим Виторган, рассказали на своих страницах в соцсетях. По данным ряда СМИ, звезда рожала в Клиническом госпитале «Лапино». Роды обошлись в 930 тысяч рублей, однако официальной информации на этот счет нет.

Спустя месяц после родов телеведущая призналась, что ребенок полностью изменил ее жизнь. «Главное открытие этого месяца – как бы ни было тяжело, как бы не «играли» гормоны, как бы не вели себя окружающие, теперь у меня есть кто-то, кто всегда и безусловно меня любит. И рад мне. Всегда. А со всем остальным я справлюсь. Не впервой», – поделилась Ксения.

Имя малыша супруги до сих пор держат в секрете.

Наталья Водянова: сын Роман

Вторая самая обсуждаемая мама года – это, бесспорно, супермодель Наталья Водянова. 34-летняя звезда подиума в пятый раз стала мамой: 4 июня она родила сына, которого назвали Романом.

«Ранним утром субботы в нашей семье стало на одного мужчину больше. Ромашка уже дома и познает мир в окружении сестры и братьев. Антуан горд, я – уставшая, но счастливая, и жду лета в надежде немного отдохнуть», – рассказала на своей странице в соцсети Водянова.

Отец мальчика – французский миллиардер Антуан Арно. Это их второй с Натальей общий ребенок. Пара также воспитывает 2-летнего сына Максима. У супермодели есть трое детей от предыдущего брака – сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.

Юлия Снигирь: сын Федор

Беременность актрисы Юлии Снигирь тоже широко обсуждалась в СМИ, а все потому что, как утверждают российские СМИ, отец ребенка – актер Евгений Цыганов. Ранее он ушел от жены – актрисы Ирины Леоновой – и семерых детей.

9 марта 2016 года Юлия родила мальчика, которого решили назвать Федором. Роды прошли в одной из престижных московских клиник. Подруга актрисы рассказала журналу StarHit, что роды Снигирь были непростыми. Малыш появился на свет чуть раньше положенного срока весом около трех килограммов.

«Юля изучила массу литературы по уходу за младенцем. Конечно, уставала первое время сильно, но слабину себе не давала. Еще музыку малышу классическую включают, сказки читают. Юля сама со всем справляется. Мама ей иногда помогает», – рассказал «Комсомольской правде» дедушка Снигирь Виктор Сирискин.

Алсу: сын Рафаэль

33-летняя певица Алсу родила в этом году долгожданного сына. Роды проходили 10 августа в одной из элитных клиник в центре Тель-Авива. Для певицы выделили двухкомнатную VIP-палату с возможностью посещения близкими.

«Добро пожаловать в семью, наше маленькое чудо Рафаэль! Твое имя имеет особое значение в нашей семье! Уверена, ты будешь достойно и гордо его носить! Всем огромное спасибо за теплые слова и пожелания!» – поделилась радостной новостью Алсу на своей странице в Instagram.

Малыш стал третьим ребенком певицы и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. У супругов также есть две дочери – 10-летняя Сафина и 8-летняя Микелла.

Мария Порошина: дочь Глафира

3 февраля в семье актрисы Марии Порошиной и ее супруга Ильи Древнова произошло прибавление – у них родилась еще одна дочь. Девочку решили назвать Глашей – полное имя Глафира, что в переводе с греческого означает «утонченная» или «изящная».

Малышка является третьей общей дочерью Марии Порошиной и Ильи Древнова. Они уже воспитывают 11-летнюю Серафиму и 6-летнюю Аграфену. У Марии также есть старшая дочь Полина (от гражданского брака с актером Гошей Куценко), которой уже 20 лет.

«Я всегда хотела детей. Много. Как минимум – пятерых! В детстве говорила об этом маме и бабушке. Они смеялись, думали, шучу. И напрасно», – отметила актриса в интервью изданию «7 Дней».

Олеся Судзиловская: сын Майк

19 января актриса и телеведущая Олеся Судзиловская родила второго сына в одном из московских роддомов. Мальчику дали необычное имя – Майк.

«С Крещением Господнем! И вот теперь точно уже с рождением нашего малыша! В нашей семье появился еще один мужчина!» – написала счастливая мама в микроблоге.

Отец ребенка – муж актрисы, бизнесмен Сергей Дзебань. Также супруги воспитывают 7-летнего сына Артема.

Свою вторую беременность (так же, как и первую) актриса провела «без отрыва от производства»: на этот раз – на съемках семейной комедии «Сын росомахи».

Жасмин: сын Мирон

А певица Жасмин стала в 2016 году многодетной мамой. 25 апреля она подарила мужу, молдавскому бизнесмену Илану Шору, сына. Роды прошли в одной из столичных клиник. Малыш родился весом 3 350 г и ростом 54 сантиметра. Мальчика назвали Мирон – в честь дедушки по отцовской линии.

По словам 39-летней певицы, несмотря на то, что ее беременность протекала тяжело, она впервые смогла родить ребенка сама – до этого у нее два раза было кесарево сечение.

У певицы также есть 19-летний сын Михаил и 4-летняя дочка Маргарита.

Кто еще?

Также в этом году стали мамами: солистка группы «Непара» Виктория Талышинская, телеведущая Мария Ситтель, актриса Нелли Уварова, звезда соцсетей Айза Анохина, дочь Валентина Юдашкина Галина, актриса Анастасия Меськова, ведущая Первого канала Марина Ким, актриса Агата Муцениеце, модель и телеведущая Елена Кулецкая, режиссер Валерия Гай Германика, популярная участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь и другие.

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