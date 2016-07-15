В моду вошла фиолетовая пища

«Привлекательность этих продуктов не только в их ярком красивом цвете. Этот цвет говорит об их питательной ценности и присутствии в них антиоксидантов», — говорится в пресс-релизе компании.

Красная, фиолетовая, синяя, лиловая окраска плодов обусловлена тем, что они богаты антоцианами — натуральными пигментами, обладающими способностью защищать клетки от окислительного повреждения, пишет The Daily Mail. Так, исследование, проведенное португальскими учеными в 2010 году, показало, что антоцианы, присутствующие в чернике, не дают расти клеткам рака груди. Такой же эффект был обнаружен китайскими исследователями в 2014 году у антоцианов, содержащихся в черном рисе. А исследование, проведенное американскими учеными в 2008 году, продемонстрировало: наиболее мощным эффектом в отношении клеток рака кишечника обладает окрашенная в фиолетовый цвет кукуруза.

Антоцианы черники также защищают кожу от старения, помогая восстановлению коллагена, поврежденного ультрафиолетовым излучением. Такие результаты были получены в 2009 году корейскими учеными.

Кроме того, есть научные данные, показывающие, что антоцианы, содержащиеся в пурпурно окрашенном сладком картофеле, помогают контролировать уровень «гормона голода» лептина, тем самым спасая от ожирения.

Также антоцианы, присутствующие в ягодах, не дают стареть головному мозгу, помогая до старости сохранить хорошую память и острый ум. Об этом говорят итоги исследования, опубликованного в 2012 году в журнале Annals of Neurology, в котором принимало участие 16 тысяч человек. Полезны антоцианы для сердца и сосудов. Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале Circulation, показало, что у женщин, съедавших более трех порций окрашенных в фиолетовые оттенки плодов и ягод в неделю, риск инфаркта снижен на 32%.

Помимо черники, антоцианами богаты слива, клюква, малина, ежевика, черная смородина, вишня, виноград, а также баклажаны, свекла, краснокочанная капуста, сладкий перец. Любителям экзотики можно посоветовать ягоды асаи — плоды пальмы, растущей в амазонской сельве, пурпурный сладкий картофель, черный рис, фиолетовую кукурузу, морковь, цветную капусту и спаржу.