Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Потрескавшаяся кожа на пятках довольно часто наблюдается в зимнее время. Французские косметологи считают, что существует один ингредиент, вполне доступный по стоимости, который поможет избавиться от этой проблемы.

Если вы хотите забыть про потрескавшуюся кожу на пятках, то обязательно используйте глицерин, который является превосходным увлажнителем. У него имеется способность проникать под кожу, чтобы сохранять ее упругость и влажность. Перед тем, как наносить глицерин, промойте кожу теплой водой с мылом или перекисью водорода для того, чтобы удалить всю грязь. Высушите ее и только потом наносите глицерин, передает Medikforum.ru.

В случае появления глубоких трещин на коже пяток, втирайте глицерин массажными движениями и оставляйте на 20 минут для того, чтобы он успел впитаться. Это поможет еще сильнее увлажнить кожу. Для достижения положительных результатов необходимо повторять эту процедуру ежедневно. Также глицерин можно смешивать с кремом для кожи ног.

Если вы используете глицерин в ночное время, то смешайте его с соком лайма. Для сохранения достаточной степени увлажнения надевайте носки на ночь. Следуйте этому правилу регулярно, и через несколько недель у вас будет идеальная кожа на пятках. Конечно, можно отказаться от сока лайма, но в то время как глицерин помогает сохранять увлажненность и мягкость кожи, этот сок обеспечивает более глубокое и точное проникновение микстуры под кожу, что ускоряет процесс избавления от потрескавшейся кожи на пятках. Глицерин можно также разбавить розовой водой и соком лайма, для того, чтобы ваша кожа еще и приятно пахла.

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