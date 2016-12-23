Пять способов борьбы с потрескавшейся кожей пяток

Если вы хотите забыть про потрескавшуюся кожу на пятках, то обязательно используйте глицерин, который является превосходным увлажнителем. У него имеется способность проникать под кожу, чтобы сохранять ее упругость и влажность. Перед тем, как наносить глицерин, промойте кожу теплой водой с мылом или перекисью водорода для того, чтобы удалить всю грязь. Высушите ее и только потом наносите глицерин, передает Medikforum.ru.

В случае появления глубоких трещин на коже пяток, втирайте глицерин массажными движениями и оставляйте на 20 минут для того, чтобы он успел впитаться. Это поможет еще сильнее увлажнить кожу. Для достижения положительных результатов необходимо повторять эту процедуру ежедневно. Также глицерин можно смешивать с кремом для кожи ног.

Если вы используете глицерин в ночное время, то смешайте его с соком лайма. Для сохранения достаточной степени увлажнения надевайте носки на ночь. Следуйте этому правилу регулярно, и через несколько недель у вас будет идеальная кожа на пятках. Конечно, можно отказаться от сока лайма, но в то время как глицерин помогает сохранять увлажненность и мягкость кожи, этот сок обеспечивает более глубокое и точное проникновение микстуры под кожу, что ускоряет процесс избавления от потрескавшейся кожи на пятках. Глицерин можно также разбавить розовой водой и соком лайма, для того, чтобы ваша кожа еще и приятно пахла.