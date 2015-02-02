Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови

Американские ученые провели занятный эксперимент. Они исследовали сексуальную жизнь 3 тысяч женщин и выяснили, что их темперамент во многом зависит от группы крови! Вот какие закономерности они подметили.

I группа крови

Обладательницы первой группы крови зарекомендовали себя страстными и волевыми женщинами. В постели они самые настоящие хищницы, не знающие усталости и обладающие огромным сексуальным аппетитом!

Им нравится флиртовать с окружающими, но в то же время соблазнить таких женщин ой как не просто. Они не позволяют посторонним ничего лишнего, предпочитая приберечь всю энергию для своего избранника. Даже через десятки лет совместной жизни такие женщины остаются желанными и загадочными, а в сексе они заставляют выкладываться своих мужчин на все сто!

II группа крови

Вторая группа крови является полной противоположностью первой. Такие женщины часто используют секс в корыстных целях, например, для продвижения вверх по карьерной лестнице. Они довольно эгоистичны и оказывают ласки своему партнеру лишь для того, чтобы удержать его рядом с собой.

Обладательницы второй группы крови умны и расчетливы, а на первом месте у них стоит работа (в которой они, кстати, преуспевают). Удовлетворить таких женщин сексуально очень непросто, но отнюдь не из-за особенных требований, а потому что они безразличны к сексу. Они не склонны к экспериментам в постели, зато верны своим избранникам и не ходят налево.

III группа крови

Обладательницы третьей группы крови хоть и любят секс, но не придают ему особого значения. Для такой женщины это скорее игра, в которой она может быть как стеснительной первокурсницей, так и сильной и решительной амазонкой, пишет Soulpost.ru.

Такие женщины прекрасно разбираются во всех тонкостях интимной жизни и в нужный момент могут удовлетворить любого мужчину. При этом они далеко не однолюбки и всегда открыты новым отношениям. Но к этому их принуждает отнюдь не похоть, а обычное любопытство.

IV группа крови

Женщины, в чьих жилах течет самая редкая группа крови, посвящены во все тонкости секса. Они способны избавить от комплексов даже самого стеснительного мужчину и подарить ему целую бездну наслаждений. При этом обладательницы четвертой группы крови сами легко достигают оргазма.

В постели такие женщины невероятно изобретательны и с охотой идут на различные эксперименты. Однако к семейной жизни они относятся серьезно. Их смело можно считать однолюбами.

Вот такое неожиданное открытие американских ученых! Как ты считаешь, действительно ли можно верить этой информации или все выводы высосаны из пальца? Поделись своим мнением по этому поводу в комментариях.