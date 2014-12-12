Что должно быть на новогоднем столе 2017

Что приготовить на Новый год Петуха

Поскольку Новый год 2017 – год Петуха, меню праздничной новогодней ночи должно включать лакомства, которые придутся по вкусу символу наступающего года. Приготовь салаты на Новый год 2017 из свежих овощей и зелени. Также рецепты новогоднего стола 2017 могут состоять из риса, рыбы, морепродуктов и отварных овощей. А потому хорошо подойдут суши, фаршированный перец или голубцы с рисом или другой крупой.

Прекрасно, если в центр стола ты поставишь блюдце с ростками пшеницы. Также к месту будет выглядеть корзинка с фруктами, цитрусовыми и печеньем.

В качестве основных блюд предлагаются горячие и холодные закуски из свинины, говядины, баранины, кролика. Приветствуется свежеиспеченный хлеб, украшенный пшеничными колосьями, а также порционная выпечка – пирожки, сдобные булочки, пирожные.

Из напитков Петух предпочтет не слишком крепкие, потому лучше отдать предпочтение вину и шампанскому вместо водки и коньяка. Да и будем октровенны, какой Новый год без бутылки шампанского.

Так же обязательно на новогодний стол 2017 года вооружись рецептами разнообразных коктейлей. Ведь в переводе с английского коктейль означает "петушиный хвост". А значит, это главный напиток на новогоднем празднике.

А вот если ты не хочешь всерьез обидеть символ 2017 года, придется отказаться от традиционных, популярных нарядных блюд из курицы и куриных яиц. Хотя есть мнение, что допустимо использовать эти ингредиенты в виде салатов, а не цельных запеченных блюд или фаршированных яиц. Кроме того, можно готовить угощения из мяса другой птицы, а также перепелиных яиц.

Ну и конечно же какой новый год без шампанского?

Что должно стоять на Новогоднем столе 2017: цветовая гамма

Один из главных пунктов в приготовлении к празднику занимает сервировка и оформление новогоднего стола 2017, подбор тарелок, приборов, скатерти, салфеток. Стихия огня потребует от тебя найти соответствующие цвета и оттенки: от ярко красного, оранжевого и желтого до золотистого и коричневого. Удачным будет сочетание цветов, сыгранных на контрасте, например, красная посуда на белой скатерти.

Что должно стоять на Новогоднем столе 2017: натуральность

Огненный Петух по достоинству оценит простой деревенский стиль с натуральными глиняными тарелками, салатницами и пиалами или деревянными хлебницами и вазами. Также он неплохо отнесется к классической посуде из керамики или стекла. Но не стоит использовать синтетические материалы, в частности пластмассу. Скатерть и салфетки лучше выбирать из льняной или хлопчатобумажной ткани.

Новогодний стол 2017 года: что должно быть из атрибутики

Мелкие и незначительные детали яркого цвета выгодно смотрятся на светлом неброском фоне. Например, оформляя подарки для гостей, сделай акцент на цвете главной стихии праздника, добавив к простой бумажной упаковке красный бантик или елочный шарик. А маленькие фигурки милых цыплят или петушков на новогоднем столе напомнят в праздничную ночь, "кто в доме хозяин".

Что должно стоять на Новогоднем столе 2017: стихия огня

Обязательно постарайся расставить на новогоднем столе или где-то в комнате горящие свечи, яркие гирлянды или зажечь камин, также не забудь про бенгальские огни. Т.е. используй живой огонь в интерьере. Таким образом ты почтишь стихию огня в год Огненного Петуха.