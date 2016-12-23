Зимние приключения

Так, пипаркоки давно стали неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Почему бы не приготовить их самостоятельно? Тем более что можно даже не заморачиваться тестом, а купить готовое, детям и взрослым взять в руки формочки для печенья, кондитерские пакеты или шприцы с глазурью и устроить творческую мастерскую на своей кухне! А можно записаться на мастер-класс, которые часто проводят в предрождественское время, и опять же вместе выстроить сказочный зимний пряничный домик!

И, конечно, стоит посмотреть выставку PiparkoogiMaania, она проходит в таллиннской Галерее архитектуры и дизайна до 4 января.

К слову, если заглянуть на домашнюю страницу выставки (www.piparkoogimaania.ee), можно узнать о разных секретах, которыми щедро делятся профессионалы: как правильно готовить глазурь, как разрисовывать пряное печенье, как делать… магнитики из пипаркооков. Есть даже руководство, как сфотографировать свой шедевр из пипаркоков, чтобы послать потом на конкурс.

В Эстонии очень живописные реки и водопады. А водопады с замершими струями воды – особенное зрелище! Так что когда зима порадует морозом, стоит съездить на водопад в Ягала в 30 км от Таллинна и на водопад Кейла-Йоа, тоже неподалеку от столицы. Тем более что в Кейла-Йоа интересно осмотреть и замок Фалль, родовое гнездо Бенкендорфов-Волконских, там не так давно завершился ремонт и теперь устраиваются исторические и тематические экскурсии.

И, конечно, к водопаду Валасте в деревне Онтика волости Кохтла в Ида-Вирумаа. Это самый высокий водопад Эстонии и стран Балтии, а также высшая точка Балтийского глинта: вода падает с 30 метров.

Зимой проходит много интересных концертов. В том числе органных. Так, стоит пойти на Таллиннский фестиваль музыки Баха – уже пятый раз столица отмечает начало нового года этим грандиозным музыкальным событием.

На этот раз фестиваль состоится 1–7 января. Большая часть концертов пройдет в Концертном зале музея Нигулисте, а также в церкви святого Иоанна, Кадриоргском дворце и в Концертном зале «Эстония». Всего будет 15 концертов: органная музыка, оркестровые и хоровые произведения, а также праздничные новогодние и рождественские кантаты Иоганна-Себастьяна Баха. Их исполнят известные музыканты из Эстонии, Франции, Мальты и Голландии.

Подробнее о том, где здорово кататься на лыжах и санках, а также где познакомиться с мамонтом и почему стоит заглянуть в научный центр «АХХАА!», читайте в полной версии статьи в декабрьском номере журнала «Яна».