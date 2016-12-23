Пятница, 23. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Зимние приключения

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Наконец начались долгожданные длинные школьные каникулы и для того, чтобы организовать подрастающему поколению незабываемые зимние приключения, стоит наметить план действий, пишет журнал «Яна».

Так, пипаркоки давно стали неотъемлемым атрибутом зимних праздников. Почему бы не приготовить их самостоятельно? Тем более что можно даже не заморачиваться тестом, а купить готовое, детям и взрослым взять в руки формочки для печенья, кондитерские пакеты или шприцы с глазурью и устроить творческую мастерскую на своей кухне! А можно записаться на мастер-класс, которые часто проводят в предрождественское время, и опять же вместе выстроить сказочный зимний пряничный домик!

И, конечно, стоит посмотреть выставку PiparkoogiMaania, она проходит в таллиннской Галерее архитектуры и дизайна до 4 января.

К слову, если заглянуть на домашнюю страницу выставки (www.piparkoogimaania.ee), можно узнать о разных секретах, которыми щедро делятся профессионалы: как правильно готовить глазурь, как разрисовывать пряное печенье, как делать… магнитики из пипаркооков. Есть даже руководство, как сфотографировать свой шедевр из пипаркоков, чтобы послать потом на конкурс.

В Эстонии очень живописные реки и водопады. А водопады с замершими струями воды – особенное зрелище! Так что когда зима порадует морозом, стоит съездить на водопад в Ягала в 30 км от Таллинна и на водопад Кейла-Йоа, тоже неподалеку от столицы. Тем более что в Кейла-Йоа интересно осмотреть и замок Фалль, родовое гнездо Бенкендорфов-Волконских, там не так давно завершился ремонт и теперь устраиваются исторические и тематические экскурсии.

И, конечно, к водопаду Валасте в деревне Онтика волости Кохтла в Ида-Вирумаа. Это самый высокий водопад Эстонии и стран Балтии, а также высшая точка Балтийского глинта: вода падает с 30 метров.

Зимой проходит много интересных концертов. В том числе органных. Так, стоит пойти на Таллиннский фестиваль музыки Баха – уже пятый раз столица отмечает начало нового года этим грандиозным музыкальным событием.

На этот раз фестиваль состоится 1–7 января. Большая часть концертов пройдет в Концертном зале музея Нигулисте, а также в церкви святого Иоанна, Кадриоргском дворце и в Концертном зале «Эстония». Всего будет 15 концертов: органная музыка, оркестровые и хоровые произведения, а также праздничные новогодние и рождественские кантаты Иоганна-Себастьяна Баха. Их исполнят известные музыканты из Эстонии, Франции, Мальты и Голландии.

Подробнее о том, где здорово кататься на лыжах и санках, а также где познакомиться с мамонтом и почему стоит заглянуть в научный центр «АХХАА!», читайте в полной версии статьи в декабрьском номере журнала «Яна».

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