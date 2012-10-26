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Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Кале и кокосовая вода больше не считаются самыми "горячими" диетическими продуктами. Теперь эксперты в области борьбы с лишним весом рекомендуют налегать на джекфрут и сок кактуса.

В этом году рейтинг самых популярных экзотических продуктов для похудения безоговорочно возглавили кокосовая вода и баобаб, но теперь эксперты полагают, что в январе будущего года оба этих продукта уже станут не такими актуальными. По мнению нутриционистов, в 2007 году значительное количество самых продвинутых борцов с лишним весом обратят свой взор на джекфрут и сок кактуса. Утверждается, что эти продукты будут буквально сметаться с полок магазинов уже через несколько месяцев, передает Medikforum.ru.

Эксперты в области здорового питания утверждают, что сок кактуса и джекфрут обладают не только диетическими свойствами. Они также способны улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина и даже избавить от похмелья. Джекфрут представляет собой весьма экзотическое для России растение, которые также называют индийским чайным деревом. Это довольно популярная в Индии замена мясу. Исследования показывают, что джекфрут обладает противовоспалительным воздействием, что делает его довольно важным инструментом в деле профилактики ожирения. Особенно ценными являются семена джекфрута, в которых велико содержание витамина C и антиоксидантов. Они также полезны для циркуляции крови по организму и роста волос.

Сок кактуса также должен стать очень популярным, поскольку он снижает уровень холестерина и избавляет от похмелья. Этот сок содержит волокна и низкое количество калорий, что обеспечивает человеку чувство сытости на протяжении длительного периода времени. Эксперты также ожидают популярности других растительных соков и вод, которые ранее не считались диетическими.

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