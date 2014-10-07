Воскресенье, 25. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять человек, которые могут разрушить счастливую семью

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Самый успешный с виду брак способен развалиться без всяких супружеских измен, как подчеркивают психологи. Они называют пять человек, которые могут стать главными виновниками этого неприятного события.

Мама. Речь идет не о теще или свекрови, а о вашей матери. Очень часто мамы проявляют излишнюю активность, так как они считают, что без этой заботы их дети совершат массу ошибок в семейной жизни. Но вы взрослый человек, и все основные решения должны принимать самостоятельно. Откажитесь от привычки обсуждать семейную жизнь с матерью, делайте собственные ошибки и не позволяйте даже самым близким родственникам влиять на атмосферу в вашем доме, пишет Medikforum.ru.

Теща или свекровь. Чаще всего данный персонаж в семейных отношениях оказывается главным разрушителем, поскольку вступает в жесткое противостояние с тем человеком, который вроде бы отобрал у него любимого ребенка. С самого начала необходимо дать понять вашей половинке о том, что семья должна стоять на первом месте, а отношения с родителями на втором. Только в этом случае влияние тещи или свекрови будет сведено до того уровня, на котором оно и должно оставаться.

Дети. Родители постоянно спорят о том, как именно воспитывать детей, кто о них должен больше заботиться и сколько денег зарабатывать. Да, необходимо проявлять заботу о детях, но не ценой бесконечных семейных скандалов, которые, кстати, сделают несчастными и ваших малышей. Не нужно готовить только ту пищу, которую любят ваши дети, но не любит муж, не забывайте заботиться друг о друге.

Лучший друг или подруга. Отношения с лучшим другом или подругой могут быть здоровыми или токсичными - всё зависит от того, сколько времени вы им уделяете. Также опасность представляют и отношения лучшей подруги с вашим мужем, или излишнее внимание лучшего друга к вашей жене. Здесь тоже очень важно правильно расставлять приоритеты.

Коллеги. От 8 до 10 часов в день вы проводите вместе с коллегами, а вторую половину дня - с вашим супругом или супругой. Ни в коем случае не сравнивайте любимого человека с теми, с кем вы работаете. Здесь всё отличается - и атмосфера, и поведение, и настроение. Не надо делать так, чтобы рабочие отношения были поводом для семейных конфликтов и раздражений.

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