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Итальянский шеф-повар рассказал, как правильно готовить пасту

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Имеет ли какое-то значение, кладете ли вы макароны в холодную воду или кипящую? Итальянский шеф-повар рассказал главный секрет приготовления одного из самых популярных блюд.

Паста с давних пор является одним из самых любимых блюд не только итальянцев, но и жителей многих других стран мира. Но как правильно ее готовить? Существует два основных метода, один из которых подразумевает помещение макарон в холодную воду и установку их на огонь, а второй - засыпание их в кипящую воду. До сих пор сторонники обоих методов приготовления пасты ведут между собой яростные споры о том, какой из них позволяет приготовить самое вкусное блюдо, передает Medikforum.ru.

«В реальности не существует никакой определяющей разницы в том, когда именно вы кладете пасту в воду, - говорит итальянский шеф-повар Розарио Джанфирини. - Речь может идти о том, что при помещении макарон в холодную воду паста быстрее готовится. Многие замечали, что если класть макароны в холодную воду, они чаще склеиваются между собой или вообще прилипают ко дну кастрюли».

«Тут все зависит от качества купленной вами продукции. Существуют самые дорогие сорта, которые доставляются прямо из Италии, и они крайне редко склеиваются, а существуют дешевые разновидности в супермаркетах для массового покупателя, которые часто изготовляются в стране их продажи. Иногда эти дешевые макароны не только склеиваются между собой даже при помещении непосредственно в кипящую воду, но и вообще разваливаются.

Если вы спросите, как готовлю пасту именно я, то мне нравится дождаться легкого нагрева воды, добавить туда соль, дождаться ее растворения и немедленно положить макароны. В результате получается концентрированная крахмальная вода, которую можно смешивать с соусом. Мне лично нравится добавить немного этой воды в готовую пасту. Помните о том, что чем меньше воды в кастрюле, чем выше концентрация в ней крахмала».

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