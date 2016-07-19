Воскресенье, 25. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ошибки, которые женщины совершают во время секса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Наша сексуальность ‒ сложная субстанция, и так же, как и любые отношения, требует постоянного развития, общения и внимания, чтобы сделать нашу интимную жизнь богаче. Существует множество сексуально привлекательных вещей: власть, подчинение, контроль и т.д., но, если вы не знаете точно, хочет ли этого ваш партнер, можете легко ошибиться и свести сексуальный задор на нет.

Soulpost собрал пять распространенных женских ошибок в постели.

Ожидание, что любовник прочтет ваши мысли

Мужчины ‒ не экстрасенсы, тем более, что каждая женщина индивидуальна в своих потребностях. Дайте знать вашему партнеру, как он может порадовать вас. Будьте конкретны и прямолинейны. Покажите ему. Ваш мужчина хочет доставить вам удовольствие, вам просто нужно сказать ему, как это сделать.

Быть пассивной

Мужчины не всегда хотят править балом. Будьте готовы взять инициативу в свои руки, соблазните его. Будьте готовы пробовать что-нибудь новое. Никто не хочет есть одно и то же каждый день, учитесь выходить из своей зоны комфорта и действовать самостоятельно.

Ожидание, что любовник выполнит любое требование

У мужчин нет заветной кнопки «Включить» для секса. Они бывают уставшими, не в настроении или просто хотят пообниматься, как и женщины. Уважайте этот факт, ведь если вы хотите секса, это не означает, что ваш любовник тоже готов к нему. Тем не менее, если вы страстно его желаете, попытайтесь поднять его настроение, помните, прелюдия и обольщение влияют на него так же, как и на вас.

Разговоры во время и после секса

Не то, чтобы такие разговоры не имели место, грязным словечкам всегда рады. Но если во время секса и после него вы переходите на потребности, жалобы, планы и проблемы, это убивает все желание и романтику. Выключите любой не сексуальный разговор. Используйте это время, чтобы объединиться с вашим партнером тактильным способом.

Отсутствие гигиены

Держите руку на пульсе вашего общего состояния здоровья и гигиены. Примите перед и после секса душ, побрейтесь, смажьте себя любимым лосьоном для тела. Будьте в курсе каких-либо инфекций и заботьтесь о своем здоровье. Конечно, то же самое касается и мужчин. Давайте будем ответственными партнерами друг для друга, когда речь идет о болезни, чистоте, контроле над рождаемостью и здоровье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщинымужчиныожиданиеразговорразговорытребованиеудовольствие
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:47
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
14:39
Итальянский шеф-повар рассказал, как правильно готовить пасту
13:35
Пять человек, которые могут разрушить счастливую семью
12:35
Пять фактов о сексе, которые стоит знать каждой женщине
11:46
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной
15:38
Что подарить мужчине на Новый год?
14:31
Пять секретов: как стать сексуальной (1)
13:23
Карри поможет в лечении запущенного рака груди
12:34
Как стать счастливее в новом году: семь простых и полезных советов
11:38
Специалист советует: во время праздников больше двигайтесь и соблюдайте умеренность в еде
15:45
Ученые советуют лечиться у врачей-женщин
15:28
Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес
15:00
В 50 будет поздно: десять правил ухода за кожей с первыми признаками старения
14:40
Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса
14:18
Зимние приключения
13:48
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!
13:32
Что должно быть на новогоднем столе 2017
13:13
Вот как сексуальная жизнь женщины зависит от группы крови
12:49
Шокирующие и прекрасные фото родов (1)
12:49
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)
Все новости
ФэшнЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Карри поможет в лечении запущенного рака груди

Карри поможет в лечении запущенного рака груди

Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес

Эксперт назвала способ безопасно и эффективно снизить вес

Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса

Сок кактуса и джекфрут помогут избавиться от лишнего веса

23. дек
В моду вошла фиолетовая пища (1)
Самые читаемые
Итальянский шеф-повар рассказал, как правильно готовить пасту
Ошибки, которые женщины совершают во время секса
Пять человек, которые могут разрушить счастливую семью
Пять фактов о сексе, которые стоит знать каждой женщине
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной
Топ комментариев
Ученые: аборт не влияет на душевное здоровье женщины (3)
Пять секретов: как стать сексуальной(1)
В моду вошла фиолетовая пища(1)
Шокирующие и прекрасные фото родов(1)
Письмо читательницы: меня беспокоит его дружба со старой приятельницей(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыиспользованиеисследованиеисследованияисследователилюбовьмужчинамужчинынастроениеорганизмотношенияпроблемыпроцессребенокрецептспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб

Это должен знать каждый! Шесть признаков того, что у вас может возникнуть тромб

Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине

Что мужчины разных знаков зодиака никогда не станут тепреть в женщине

Названа самая нервная профессия в мире

Названа самая нервная профессия в мире

16:49
Что нужно успеть в уходящем году: семь действенных советов от Веры Брежневой
16:30
Юрист: за слова о гибели журналистов Божене Рынской грозит наказание (1)
15:01
Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию вместе с ансамблем Александрова (1)
14:28
Юлия Ковальчук рассказала об изменах мужа
Rus.Postimees.eeЦеликом
Президент Кальюлайд никого не помиловала

Президент Кальюлайд никого не помиловала

Эстонский физик продает в Финляндии лосося по 180 евро за килограмм

Эстонский физик продает в Финляндии лосося по 180 евро за килограмм

Синоптик со стажем поразил точностью своего прогноза

Синоптик со стажем поразил точностью своего прогноза

19:02
Бортовые самописцы Ту-154 не были оборудованы маяками
18:50
Сын Лукашенко заявил, что не хочет становиться президентом
18:37
Почему школьники не моются после уроков физкультуры?
17:55
В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7
ВпрокЦеликом
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 162 евро!

23. дек
Приметы: какие подарки нельзя дарить ни в коем случае (1)
Погода
Большая галерея: природа поманила жителей Эстонии в Рождество

Большая галерея: природа поманила жителей Эстонии в Рождество

Департамент призывает водителей к осторожности: на дорогах может быть скользко

Департамент призывает водителей к осторожности: на дорогах может быть скользко

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees