Ошибки, которые женщины совершают во время секса

Soulpost собрал пять распространенных женских ошибок в постели.

Ожидание, что любовник прочтет ваши мысли

Мужчины ‒ не экстрасенсы, тем более, что каждая женщина индивидуальна в своих потребностях. Дайте знать вашему партнеру, как он может порадовать вас. Будьте конкретны и прямолинейны. Покажите ему. Ваш мужчина хочет доставить вам удовольствие, вам просто нужно сказать ему, как это сделать.

Быть пассивной

Мужчины не всегда хотят править балом. Будьте готовы взять инициативу в свои руки, соблазните его. Будьте готовы пробовать что-нибудь новое. Никто не хочет есть одно и то же каждый день, учитесь выходить из своей зоны комфорта и действовать самостоятельно.

Ожидание, что любовник выполнит любое требование

У мужчин нет заветной кнопки «Включить» для секса. Они бывают уставшими, не в настроении или просто хотят пообниматься, как и женщины. Уважайте этот факт, ведь если вы хотите секса, это не означает, что ваш любовник тоже готов к нему. Тем не менее, если вы страстно его желаете, попытайтесь поднять его настроение, помните, прелюдия и обольщение влияют на него так же, как и на вас.

Разговоры во время и после секса

Не то, чтобы такие разговоры не имели место, грязным словечкам всегда рады. Но если во время секса и после него вы переходите на потребности, жалобы, планы и проблемы, это убивает все желание и романтику. Выключите любой не сексуальный разговор. Используйте это время, чтобы объединиться с вашим партнером тактильным способом.

Отсутствие гигиены

Держите руку на пульсе вашего общего состояния здоровья и гигиены. Примите перед и после секса душ, побрейтесь, смажьте себя любимым лосьоном для тела. Будьте в курсе каких-либо инфекций и заботьтесь о своем здоровье. Конечно, то же самое касается и мужчин. Давайте будем ответственными партнерами друг для друга, когда речь идет о болезни, чистоте, контроле над рождаемостью и здоровье.