Прямо сейчас AdMe.ru приготовит вместе с вами вкуснейшее хачапури, от которого невозможно будет оторваться.

Вот что нам понадобится:

3 стакана пшеничной муки

1 стакан кефира

2 яйца

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

0,5 ч. л. пищевой соды

1 ст. л. растительного масла

400 г сыра твердых сортов

50 г сливочного масла

Процесс приготовления:

Добавьте в 1 стакан кефира 1 яйцо, сахар, соль и растительное масло. Хорошенько перемешайте.

Просейте 2 стакана муки (1 оставьте для подсыпания), добавьте соду, перемешайте и добавьте получившийся порошок в кефирную смесь.

Замесите тесто, подсыпая понемногу муку до тех пор, пока оно не станет мягким, способным держать форму. Помните, правильное тесто для хачапури должно немного липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и дайте немного постоять.

Теперь можно заняться вкуснейшей начинкой: натрите сыр на крупной терке, добавьте 1 яйцо и перемешайте.

Вернемся к нашему тесту. Сделайте из него колбаску и нарежьте ее на 7 частей.

Теперь из этих частей надо слепить лепешки. В центр каждой выложите сырную начинку.

Возьмите концы лепешки, подтяните их к центру и слепите вместе.

Полученный мешочек переверните и слегка раскатайте. Затем еще раз переверните и раскатайте. Это нужно сделать очень аккуратно.

Кладем наши хачапури на горячую сковороду. Закрываем крышкой и поджариваем на маленьком огне с обеих сторон без масла до образования золотистого цвета.

И последнее: достаньте хачапури и смажьте их сливочным маслом.