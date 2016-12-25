Прямо сейчас AdMe.ru приготовит вместе с вами вкуснейшее хачапури, от которого невозможно будет оторваться.
Вот что нам понадобится:
3 стакана пшеничной муки
1 стакан кефира
2 яйца
1 ч. л. соли
1 ч. л. сахара
0,5 ч. л. пищевой соды
1 ст. л. растительного масла
400 г сыра твердых сортов
50 г сливочного масла
Процесс приготовления:
Добавьте в 1 стакан кефира 1 яйцо, сахар, соль и растительное масло. Хорошенько перемешайте.
Просейте 2 стакана муки (1 оставьте для подсыпания), добавьте соду, перемешайте и добавьте получившийся порошок в кефирную смесь.
Замесите тесто, подсыпая понемногу муку до тех пор, пока оно не станет мягким, способным держать форму. Помните, правильное тесто для хачапури должно немного липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и дайте немного постоять.
Теперь можно заняться вкуснейшей начинкой: натрите сыр на крупной терке, добавьте 1 яйцо и перемешайте.
Вернемся к нашему тесту. Сделайте из него колбаску и нарежьте ее на 7 частей.
Теперь из этих частей надо слепить лепешки. В центр каждой выложите сырную начинку.
Возьмите концы лепешки, подтяните их к центру и слепите вместе.
Полученный мешочек переверните и слегка раскатайте. Затем еще раз переверните и раскатайте. Это нужно сделать очень аккуратно.
Кладем наши хачапури на горячую сковороду. Закрываем крышкой и поджариваем на маленьком огне с обеих сторон без масла до образования золотистого цвета.
И последнее: достаньте хачапури и смажьте их сливочным маслом.