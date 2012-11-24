Я задался вопросом – почему, казалось бы, такие хорошие, милые женщины одиноки? Почему они не могут найти свою «вторую половину», хотя внешне у них есть все, чтобы завоевать сердце мужчины. Опросив своих друзей мужчин, я выявил десять типов женщин, от которых мужчины «сливаются» или неожиданно прекращают отношения, пишет автор портала Trulylove Александр Родионов.

Милые женщины, сразу хочу предупредить, что это «мужской взгляд», поэтому извините за субъективизм – мною двигало желание помочь, а не научить.

1. Излишняя самоуверенность

Мы называем таких женщин – «Леди — у меня все круто». Такие женщины сразу дают понять, что спустились с небес на землю не из интереса, а скорее из одолжения к своему мужчине. У них мало времени, они посматривают на часы, и в основном все общение с ними сводится к выслушиванию рассказов о том, как у них все круто – на работе, в семье, и, о парадокс (!) даже в личной жизни! И ничего страшного, что на самом деле у нее, наверное, все хреново, она делает вид, что она маленькая независимая «Швейцария» на переговорах с большой, но отсталой Россией.

2. Чрезмерная утонченность

Это еще одна черта, которая «вымораживает» мужчин в женщинах – это их чрезмерная утонченность. Она увлекается «ранним Роденом»? Она ходит на все фестивали авангардного кино? Большинство мужчин с их любовью к простым земным вещам будет чувствовать себя «белыми воронами» в стае утонченных и продвинутых хипстеров, с которыми она себя чувствует «в своей тарелке».

3. Чрезмерная «правильность»

Такие женщины, как только ты узнаешь их поближе, начинают напрягать своей правильностью. Она не пьет ни капли алкоголя, она не курит, она ложится спать ровно в 23:00, она занимается йогой… У мужчин сразу подсознательно возникает вопрос – а сексом она вообще занимается или тоже считает это плохой привычкой?! Чем больше мужчина узнает такую женщину, тем яснее понимает, что с ней он никогда не сможет быть собой – целой коллекцией дурных привычек, от которых он не собирается отказываться.

4. Маниакальное желание выйти замуж

Если тебя на втором свидании ведут знакомить с родителями – надо бежать! Так думает большинство мужчин – в этом можно не сомневаться. Таких женщин можно сразу распознать по рассказам о семейных ценностях, о том, что родители познакомились еще в институте и до сих пор вместе, о том как важно свить свое «семейное гнездышко». Поймите женщины, мы не против «семейных гнездышек» но своей нетерпеливостью и нежеланием дать событиям развиваться своим ходом вы закладываете в нас подозрение – не будет ли «семейное гнездышко» по факту «загоном, где пасут теленка».

5. Уверенность в том, что мужчина – это еще один ее кошелек

Ни один нормальный мужчина не позволит женщине заплатить за ужин или за такси на первом свидании. Но практически всех мужчин «вымораживает» когда женщина считает, что это чуть ли не основная миссия мужчины – платить и оплачивать. Скромность на первых свиданиях только приветствуется. Попытка женщины заплатить за свой коктейль будет пресечена мужчиной, но пойдет как 10 дополнительных очков «в ее карму». Для мужчины это сигнал – я женщина, но я не ищу спонсора. Я провожу время с тем, кого сама выбрала, а не кто оплачивает мои счета. Эх, как часто мы наблюдаем совсем обратную картину…

6. Желание окружить мужчину тотальным вниманием и заботой

Поверьте женщины, мужчин напрягает, а не радует, когда он просыпается, а в Wats Up уже «Доброе утро милый!» и куча сердечек, губок и смайликов. Он едет на работу, а в Wats Up уже ее фотка в пижамке с грустным смайликом – «Я так скучаю». Не дай Бог, если еще там же появится пушистый котенок или щеночек! Пока он ехал на работу, она уже зашла в его профиль на Facebook и «отлайкала» все его фотки. Мужчина понимает – он окружен. Генетически практически у любого мужчины маниакальное желание быть свободным. Он в принципе готов отдать свою свободу той единственной, которую полюбит, но когда по периметру жизненного пространства мужчины выставляют красные флажки, он скорее всего будет разрабатывать план побега.

7. Учительница старших классов

Таких женщин можно распознать даже по их манере одеваться. Скорее всего, это строгий деловой костюм, а если даже это «casual», то ни в коем случае не должен подчеркивать ее сексуальность. Она ходячая энциклопедия и у нее на все есть свое мнение. Она не понимает простую истину, что надо немного подыграть мужчине, польстить его самолюбию, прикинуться иногда наивнее, чем она есть на самом деле. Она генерирует множество неловких моментов, демонстрируя глубокие познания в механике, точных науках, политике и бизнесе.

8. Чрезмерная помешанность на своем внешнем виде

Вся жизнь таких женщин посвящена служению своему телу. День делится на две части – до салона и после салона. Что получаем на выходе? Ухоженное тело, идеальная кожа, но пустота внутри… Она настолько увлеклась наведением внешней красоты, что забыла или забИла на внутреннюю. Безусловно, мужчин привлекают ухоженные женщины, НО… для длительных отношений этого не достаточно.

9. Убежденная карьеристка

С такой женщиной интересно обсудить состояние российской экономики, цены на нефть и курсы валют, но через некоторое время мужчина понимает, что бизнес или карьера – это единственное, что ее по-настоящему увлекает. Это страшно, ведь в традиционном понимании мужчины, на первом месте у женщины должна быть совсем другие ценности – семья, дети, дом. Как правило, такие женщины переходят из статуса «половинок» в статус «просто друг» или «интересный собеседник».

10. Женщина – «моль»

Чем страшна моль? Тем, что она бесцветная, бесшумная и безликая. Так часто мужчина встречает женщину, которая казалось бы всем хороша – и милая, и воспитанная, и домашняя…Но чего-то в ней не хватает. Не хватает жизни, не хватает огня, хотя бы искорки! Она может стать тенью мужчины, но никогда не станет дополнением его имиджа. Даже если у них начнутся отношения, он будет прятать ее от друзей, впрочем «женщина – моль» обладает уникальной способностью остаться незамеченной даже в самой шумной компании.