Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники

Вообще, красный цвет используется не только для привлечения удачи в любви, но и для лечения и подзарядки энергией. Любой оттенок и цвет может быть как другом, так и врагом, поэтому всегда полезно знать, как настроение и энергетика человека зависят от цвета одежды, интерьера дома или офиса, пишет Trulylove.ru.

Психология и энергетика красного

Психологи называют красный цветом любви, денег и лидерства. Дело в том, что он провоцирует людей, заставляя совершать те самые необдуманные, но судьбоносные поступки, которые оборачиваются победами. Красный воздействует на психику, пробуждая дух борьбы, он как бы говорит: «Ну, давай, покажи, на что ты способен!» Надевая красные вещи, можно укрепить свои лидерские позиции на работе и в коллективе. Красный цвет броский и привлекает внимание, поэтому его обожают производители спортивных машин.

В фэн-шуй красный цвет означает магнит для энергетики, которой зачастую так не хватает для достижения успеха. В доме красные ленточки стимулируют более свободное перемещение энергии Ци. Этот цвет привлекает деньги, поэтому его выбирают для кошелька. Красный цвет, по мнению восточных философов, также отгоняет нечистую силу.

Привлекаем любовь красным цветом

Метод первый. Красный цвет — провокатор. Если вы одиноки и хотите привлечь внимание противоположного пола, то носите красные вещи. Естественно, что их необходимо разбавлять. Лучшим помощником будет черный цвет. Красная одежда поможет вам также и на первом свидании. Такая одежда «растрясет» того, кто вам нравится, избавит от скуки и заставит принять любовный вызов. Прочитайте также нашу статью о цветах удачи в одежде, чтобы почерпнуть для себя важные знания о том, как повысить свои шансы на успех в любой сфере жизни, а не только в любви.

Метод второй. Фэн-шуй говорит о том, что за любовь отвечает ваша спальня, а точнее, ее состояние. Во-первых, избавьтесь от всего ненужного. Выбросьте старые вещи, мебель и разбитые аксессуары. Далее развесьте красные ленточки около входа. Они отгонят негатив. Чтобы поселить в вашей голове уверенность, вам понадобится найти для себя талисманы в виде красного сердца. Можно также поставить свою фотографию в красную рамку в форме сердца. Из домашних растений лучше выбрать красные розы, которые являются символом любви. Добавьте больше парных вещей. В совокупности все это должно невероятно сильно улучшить вашу энергетику и энергетику жилья.

Метод третий. Красная яшма и розовый кварц — это два самых лучших камня-талисмана, которые имеют, соответственно, красный и розовый цвета. Неудивительно, что эти минералы являются лучшими магнитами для любовной удачи. Их энергетика таит в себе множество секретов, благодаря которым люди, носящие с собой эти камни, обеспечивают себя удачей.

Лучше всего сделать с таким камнем-талисманом кольцо или кулон, однако разрешается даже просто носить их с собой. Красная яшма и розовый кварц похожи по своим свойствам, но яшму лучше использовать на первых свиданиях и в начале отношений, а кварц после свадьбы или в длительном союзе.