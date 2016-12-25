13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

1. Плохо

2. Некрасивая

3. Больно

4. Ужасно

5. Глупо

6. Бедная

7. Отвратительно

8. Смерть

9. Несчастная

10. Надоело

11. Грустно

12. Страдание

13. Ненужная

Зеркало способно запоминать эти негативные установки и проецировать их в твою реальную жизнь. Замени слова-разрушители на позитивные антонимы. Чаще употребляй слова Любовь, Здоровье, Счастье, Радость, Жизнь, Богатство, Весело, Интересно…, пишет Trulylove.ru.

Зеркало поможет тебе защититься от негативного влияния окружающего мира. Не ленись использовать его волшебную силу!