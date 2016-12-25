Понедельник, 26. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Маги рекомендуют контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:

1. Плохо

2. Некрасивая

3. Больно

4. Ужасно

5. Глупо

6. Бедная

7. Отвратительно

8. Смерть

9. Несчастная

10. Надоело

11. Грустно

12. Страдание

13. Ненужная

Зеркало способно запоминать эти негативные установки и проецировать их в твою реальную жизнь. Замени слова-разрушители на позитивные антонимы. Чаще употребляй слова Любовь, Здоровье, Счастье, Радость, Жизнь, Богатство, Весело, Интересно…, пишет Trulylove.ru.

Зеркало поможет тебе защититься от негативного влияния окружающего мира. Не ленись использовать его волшебную силу!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАздоровьезеркалолюбовьрадостьсмертьсчастье
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