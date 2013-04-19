Специалисты рассказали, как у детей формируются предубеждения

В исследовании приняли участие 148 детей в возрасте 4-5 лет. Ученые провели эксперименты. В ходе первого эксперимента детям показывали короткие видео, в которых взрослые невербально выражали свое отношение к другим людям. Детям больше нравились те люди, к которым взрослые относились лучше. А второй эксперимент показал: дошкольники были склонны распространять усвоенные предубеждения на других людей.

Согласно данным другого исследования, проведенного в Университете Тилбурга, очень малое количество людей свободно от предрассудков. Особенно в отношении тех, чьи убеждения они не разделяют. Исследователи установили, что люди с низкими и высокими уровнями интеллекта имели приблизительно одинаковое количество предубеждений. Однако у них были предубеждения о разных группах.

Так, участники с низкими уровнями интеллекта говорили о своих предубеждениях против нестандартных групп, таких как атеисты и люди с нетрадиционной ориентацией. А добровольцы с высокими уровнями интеллекта высказывали предубеждения по отношению к консервативным и обычным группам, например, христианам и военным.