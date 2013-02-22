Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК

Выяснилось: высокий Индекс массы тела приводил к эпигенетическим изменениям почти в 200 локусах генома (точках расположения генов), что однозначно сказывалось на экспрессии генов. К примеру, отмечались изменения в экспрессии генов, отвечающих за липидный обмен и транспорт субстрата, а также генов, связанных с воспалением.

Принимая во внимание, что в мире проживают полмиллиарда людей с лишним весом, масштаб трагедии действительно глобальный. Но есть хорошая новость: проведенное исследование позволило выделить сигнальные пути, на которые влияет ожирение, и маркеры, предсказывающие развитие диабета 2-го типа.