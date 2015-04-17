Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка

Также жевательная резинка способна подавить приступы тяги к еде. Это полезное свойство для людей, желающих сбросить вес. А еще резинка помогает поддерживать гигиену полости рта за счет очищения от зубного налета. Таким образом сокращается риск кариеса.

Снизить уровень стресса возможно с помощью жевательной резинки. Как показали эксперименты, если люди жевали резинку, постепенно уровень стресса падал. Это выяснили сотрудники Университета Токусима. Всего трех минут жевания резинки достаточно, чтобы снизить уровень стрессовых гормонов. Был проведен эксперимент с участием 20 человек. Все они проходили тест на психологический стресс. Параллельно с этим оценивался уровень их тревожности (в слюне искали соединения, связанные со стрессом).

Слюну забирали сразу после теста. Далее добровольцы жевали резинку без вкуса в течение трех минут. Через 10 минут слюну забирали вновь. В образцах искали катехоламины - соединения, выделяемые в ответ на тревожность быстрее кортизола, известного стрессового гормона. Более того, их проще выявить в слюне.

Также ученые прикрепили электроды к коже (проверяли работу мышц челюсти во время жевания резинки). Оказалось, жевательная резинка приводила к снижению уровня стрессовых соединений. И чем активнее человек жевал резинку, тем сильнее был выражен положительный эффект. Видимо, жевание усиливало приток крови к мозгу. Или же сам мозг работал в данной ситуации особым образом (в частности, касалось гиппокампа).

Не исключено, что жевание повышает частоту сердцебиения и усиливает подпитку мозга кислородом и важными веществами. Если человек пожует резинку в течение 20 минут, частота сердцебиения у него повысится на 11 ударов в минуту. Еще одна теория: жевание стимулирует выработку инсулина, который, в свою очередь, стимулирует зоны мозга, отвечающие за настроение и память.