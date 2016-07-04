Если после родов у женщины появились эти четыре симптома – это повод обратиться к специалисту!

Послеродовая депрессия – не выдумка женщин или психологов, это серьезное состояние, вызванное нарушением гормонального баланса, и оно требует вмешательства. Вот на какие симптомы следует обратить особое внимание, пишет Marketium.ru.

1. Неконтролируемый гнев

Конечно, на последнем месяце беременности или во время ухода за неспокойным ребенком от женщины вполне справедливо ожидать некоторой раздражительности. Но если женщину переполняет ярость и порывы гнева, несвойственные ей до беременности, вам стоит обратиться к специалисту. Не вините молодую мать в неконтролируемой агрессии, беспричинных обидах и крике – их телом и разумом сейчас управляют гормоны.

2. Повышенная тревожность

Безусловно, все родители переживают о своем ребенке. Но беспокойство – это одно, а иррациональный страх – совершенно другое. В некоторых случаях женщины месяцами не купают своих детей из страха утопить их. В других – не дают брать своих малышей на руки даже близким людям. Все эти страхи разрушают женщину как морально, так и физически. К тому же такой психологический настрой матери передается и ребенку, ведь до трех лет он находится в тесной эмоциональной связи с матерью.

3. Отрешение от внешнего мира

Для молодой мамы вполне нормально поначалу проводить практически все время дома с ребенком. Но потеря интереса к окружающему миру – это уже тревожный симптом. Нежелание отвечать на телефонные звонки, навещать семью и родных или общаться с партнером – опасные признаки того, что у женщины началась послеродовая депрессия и ей требуется психологическая помощь.

4. Изменение привычного режима сна и/или питания

Появление ребенка в семье, несомненно, вносит коррективы в привычный ритм жизни родителей. Но бессонница, отказ от пищи или, наоборот, чрезмерное ее потребление может существенно навредить здоровью даже за короткий промежуток времени. Вместо того, чтобы спрашивать у женщины, чем ей помочь, просто выйдите с ребенком на прогулку или сходите за покупками, приготовьте обед, уберитесь в доме. Иногда женщине нужно просто побыть наедине с собой, спокойно принять ванну или вздремнуть пару часов.

Благодаря социальным сетям и фотографиям из Интернета большинство женщин представляют себе материнство и беременность как счастливое и сказочное время. Однако реальность всегда отличается от идеального образа. Послеродовая депрессия – довольно распространенное явление, поэтому не стоит стесняться говорить о своих переживаниях близким и обращаться за помощью к специалистам. Помните о том, что большинство ваших страхов и переживаний не имеют под собой основания и вызваны лишь гормональными изменениями в вашем организме. Тем не менее, чтобы прийти в норму и обрести спокойствие и душевное равновесие, вам может понадобиться помощь врача или психолога.