Семь вещей, которые ребенок будет помнить о вас, когда вырастет

1. Ваш совместный опыт

Дети не запомнят каждую игрушку или мороженое, которое вы им купите, но если с этими подарками будут связаны какие-то памятные истории, которые вы прожили вместе, то воспоминания будут яркими. Если хотите, чтобы спустя годы ваш малыш вспомнил о каком-то событии, постарайтесь сделать его незабываемым!

2. Время, которое вы освободили ради ребенка

В современном мире часто бывает так, что молодая мама или отец ходят с ноутбуком или смартфоном, практически не отрываясь от электронной почты и других дел, при этом лишь одним глазом наблюдая за ребенком и отвечая на его любознательные вопросы. Именно поэтому дети запомнят, если вы найдете время, которое будет полностью посвящено только ИМ, передает Marketium.ru.

3. Ваши теплые слова

Не забывайте говорить своему малышу хорошие слова. Пусть он знает о вашей любви, о гордости, о том, что он делает вас счастливой. Конечно, нельзя обеспечивать ребенку только похвалу, чтобы его самооценка не стала чересчур высокой, но все же забывать об этих теплых моментах тоже нельзя.

4. То, как вы справлялись со сложностями

В детском возрасте у малышей бывают разные трудности, например, ребенок упал, когда учился ходить или случайно описался, когда не успел добежать до горшочка. В эти моменты вы должны быть рядом, подавать руку и внушать веру в лучшее. Поддерживайте ребенка, помогайте ему и убеждайте в том, что он всегда может на вас рассчитывать.

5. Моменты, когда вас не было рядом

Это может принести как положительные, так и отрицательные воспоминания. Все дело в том, что ребенок будет помнить момент, когда он нуждался в вас, но не получил помощи, но вместе с тем это будет именно тот момент, когда он смог самостоятельно справиться! Дети должны понимать, что родители все же не всегда могут быть рядом.

6. То, как вы ведете себя с партнером или с друзьями

Дети на подсознательном уровне запоминают то, как ведут себя родители. Не исключено, что в будущем они захотят продублировать вашу манеру поведения в своих отношениях. Они обращают внимание и на то, как вы ведете себя с окружающими в целом, поэтому постарайтесь стать достойным примером.

7. То, как вы ведете себя в стрессовых ситуациях

Для детей ваш стресс становится их собственным. Ребенок должен видеть, что вы в состоянии справляться со своими эмоциями, только тогда он научится делать так же.

Как видите, рядом с детьми себя нужно вести очень обдуманно. Просто постарайтесь проживать свою жизнь так, чтобы вам не было стыдно, что ваш ребенок когда-то вспомнит об этом!