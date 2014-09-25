Что на самом деле происходит с женской грудью после кормления

Женщины так любят свою грудь, что часто боятся грудного вскармливания, да и вообще беременности и родов, ведь знают, что после этого их подружки уже не будут такими упругими и привлекательными. На самом деле, все можно исправить, ведь все зависит от того, каким будет ваш образ жизни после того, как вы отлучите ребенка от груди, пишет Marketium.ru.

Во время беременности грудь заметно увеличивается, а перед родами и вовсе набухает, потому что молоко приливает, готовясь кормить малыша. Поскольку кожа у всех разная, то не все могут вернуть своей коже упругость. Результат — обвисание.

Есть некоторые меры, которые помогут подтянуть грудь после кормления:

поддерживающие бюстгальтеры;

контрастный душ (холодная вода после горячей);

массажи и ухаживающие крема;

правильное питание;

воздушные ванны для груди (15 минут в день нужно проводить с полностью обнаженной грудью);

физические упражнения.

То, насколько сильно ваша грудь изменится после родов, зависит от целого ряда факторов:

наследственность;

количество молока;

тонкость кожи;

размер груди до родов;

продолжительность периода лактации.

Как видите, нет ничего страшного в том, что после родов ваша грудь ненадолго утратит форму. Вы просто должны помнить о том, что именно от уровня вашего ухода за своим телом будет зависеть то, насколько упругой и красивой будет оставаться грудь. Женщины, беременность — это прекрасно, поэтому рожайте и не бойтесь перемен!