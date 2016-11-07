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На сколько лет вы выглядите? Вот как узнать, старит ли вас ваше лицо

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Для каждой женщины важно всегда оставаться молодой и красивой. И все же с возрастом морщинки подло подкрадываются и занимают свои места на лице. Хотите знать, что еще заставляет вас выглядеть старше, чем вы есть на самом деле?

1. Расширенные поры (+3 года). Это суровая правда, но если вы слишком много времени проводили на солнце, при этом забывая пользоваться солнцезащитным кремом или очками, то ваши поры стали уязвимыми к солнечному свету, что и привело к преждевременному “старению”. Пользуйтесь кремами, берегите лицо от излучений!

2. Толстые желтые кутикулы (+5 лет). Если вы женщина, которая никогда не делала маникюр (хотя бы дома и сама!), то не удивляйтесь, что ваши руки выглядят старее, чем полагается. Нужно ухаживать за ногтями и за кутикулой. К слову, если у вас плохой рацион питания, то это тоже может плохо отразиться на ногтях, пишет Marketium.ru.

3. Выглядывающие десны (+10 лет). Если ваши десны слишком опустились и обращают на себя больше внимания, чем зубы, то вам определенно не повезло. Конечно, эту ситуацию можно исправить походом к дантисту, но будьте готовы к тому, что эта процедура будет достаточно дорогостоящей.

4. Проступающие вены на руках (+7 лет). Когда вены слишком видны, то это визуально старит ваши руки. Конечно, это случится не в молодости, но все же, как только ваша кожа начнет терять упругость, вены не сыграют в вашу пользу. Если хотите улучшить положение, то вам поможет витамин А.

Что заставляет вас выглядеть моложе?

1. Объемные волосы (-3 года). Если ваши волосы выглядят здоровыми и густыми, то они приобретают правильный блеск, который буквально омолаживает все ваше лицо. Более того, при правильном выборе прически вы и вовсе будете выглядеть как настоящая принцесса!

2. Пышные ресницы (-3 года). Еще один плюс, который обеспечит вам продолжительный молодой вид. Густые и пышные ресницы привлекают внимание именно к красоте глаз, отвлекая его от морщин.

3. Пухлые губы (-5 лет). Поразительный результат! Если у вас пухлые красивые губы, то вам уж точно нельзя сильно худеть, потому что кожа утратит эластичность, и вся ваша природная красота стремительно начнет убывать.

Задумайтесь над этими данными.  Вам не обязательно бежать к дантисту и в салон красоты, но факты остаются фактами, а что с ними делать — решать вам!

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