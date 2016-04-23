Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Оральный секс – это очень приятно, интимно и возбуждающе, но, случается, что все эти чувства испытывает только один из партнеров, другой считает данный процесс противным и неестественным. Издание thoughtcatalog поинтересовалось у женщин, почему они ненавидят оральный секс и вот что они сказали.

«Даже когда оральный секс не занимает много времени, кажется, что он длится вечно. Как долго я это делаю? Сорок минут? Нет? Прошло всего 10? Ну, в перевод на минет-минуты, это время ощущается как полтора часа», пишет Soulpost.ru.

«Я ненавижу облизывать головку. Я, правда, пыталась! Но вкус и запах невыносимы, даже если мой парень просто вышел прямо из душа! Даже мысль об этом вызывает рвотные позывы».

«Это стимулирует меня к рвоте, поэтому я никогда не делаю этого, к недовольству своего парня. Я пытаюсь найти другие способы его удовлетворения, например, руками».

«Я не против орального секса, но глотание только к худшему. Я не могу остановиться, визуализируя как пенис «чихает» у меня во рту. Я не из тех ценителей, которые любят дегустировать жидкости организма других людей».

«Я ‒ не любитель орального секса. Ненавижу это. Многие ребята просто ждут этого. А я не хочу их гениталий у себя во рту. Особенно, если парень ‒ один из тех, кто направляет мою голову к себе и пытается заставить сделать это. Не выйдет. Тем не менее, я встречала двух парней, с которыми у меня не было никаких проблем».

«Я терпеть это не могу! Знаю, что парни любят минет. Думаю, что это, вероятно, из-за ощущений и размера полового члена моего партнера. Он массивный!»

«Мой парень часто настаивает на этом, так что иногда я заставляю себя, потому что знаю, что он это любит, но чувствую себя объектом и считаю, что это унижает человеческое достоинство и выглядит не романтично».

«Я ненавижу оральный секс … дело не в процессе, просто я не могу сделать глубокий минет, у меня всегда появляется рвотный рефлекс и я порчу момент. Мой муж любит его, так что я стараюсь использовать свои руки или неглубоко посасываю его головку, это еще терпимо».

«Я ненавижу минет, потому что у меня очень сильный рвотный рефлекс. Сперма, вкус пота, паховые волосы в моем рту принуждают меня вырвать. Я никогда не была с партнером, который бы это понял, поэтому, в основном, у меня был плохой опыт».

«Это настолько противно и странно, что я никогда не буду делать это даже за много денег».

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