Ученые: фруктовые соки убивают печень

По данным электронного журнала MIGnews.com, рассказавшем об этом выступлении израильских врачей, постоянное употребление фруктовых соков повышает риск развития жироотложения в печени. Это, в свою очередь, приводит к заболеванию жировым гепатозом, для которого характерно избыточное скопление в клетках печени липидов.

Медики отметили, что многие из фруктовых соков «не менее вредны, чем сладкая газировка» - в пользу такого вывода говорят результаты масштабных исследований.

Ранее в диетологии уже звучали призывы к сокращению потребления фруктовых соков. В первую очередь это относилось к готовым сокам промышленного производства: их потенциал полезности эксперты оценивали крайне низко, параллельно отмечая слишком высокий уровень сахара.

В этот раз ученые высказались о том, что потенциально вредны практически все фруктовые соки, если они употребляются ежедневно и в достаточно большом количестве. Эту особенность исследователи связывают с чрезмерной концентрацией фруктозы в таких напитках и недостаточным содержанием клетчатки, которая бы нивелировала ее негативное влияние на внутренние органы.

«При употреблении более литра сока в день, даже свежевыжатого, риск заболевания жировым гепатозом увеличивается в 5 раз. Также повышается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнули они.