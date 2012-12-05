Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В Израиле медики выступили с предостережением о том, что регулярное питье фруктовых соков способно серьезно навредить печени. «Считать, что все фруктовые соки полезны - это ошибка!» - констатировали специалисты.

По данным электронного журнала MIGnews.com, рассказавшем об этом выступлении израильских врачей, постоянное употребление фруктовых соков повышает риск развития жироотложения в печени. Это, в свою очередь, приводит к заболеванию жировым гепатозом, для которого характерно избыточное скопление в клетках печени липидов.

Медики отметили, что многие из фруктовых соков «не менее вредны, чем сладкая газировка» - в пользу такого вывода говорят результаты масштабных исследований.

Ранее в диетологии уже звучали призывы к сокращению потребления фруктовых соков. В первую очередь это относилось к готовым сокам промышленного производства: их потенциал полезности эксперты оценивали крайне низко, параллельно отмечая слишком высокий уровень сахара.

В этот раз ученые высказались о том, что потенциально вредны практически все фруктовые соки, если они употребляются ежедневно и в достаточно большом количестве. Эту особенность исследователи связывают с чрезмерной концентрацией фруктозы в таких напитках и недостаточным содержанием клетчатки, которая бы нивелировала ее негативное влияние на внутренние органы.

 «При употреблении более литра сока в день, даже свежевыжатого, риск заболевания жировым гепатозом увеличивается в 5 раз. Также повышается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнули они.

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