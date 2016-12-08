Женщины теряют красоту сразу после свадьбы

В частности, исследование помогло обнаружить, что многие женщины сильно полнеют, вступив в брак. «Каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы, у 21 процента женщин при этом возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов», - рассказали авторы работы, пишет Medikforum.ru.

По их словам, в той жизни, которую женщины начинают вести после вступления в брак, возникают «подводные камни», из-за которых обычно портится внешность.

Так, выяснилось, что конфликты с супругом, неизбежные в самом начале супружества, когда партнерам необходимо притереться характерами, могут поспособствовать развитию привычки заедать стресс. Каждая пятая участница опроса заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Каждая третья - что в первый год семейной жизни было крайне сложно придерживаться принципов здорового питания.

Оценивая по просьбе ученых свою возникшую после замужества полноту, многие женщины во время исследования отмечали, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.

«42 процента опрошенных признались, что просто расслабились, а 22 процента считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж», - поделились специалисты результатами опроса.