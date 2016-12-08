Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женщины теряют красоту сразу после свадьбы

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Исследование с участием трех тысяч замужних женщин показало, что уже в первый год после свадьбы многие сногсшибательные красотки перестают быть таковыми. Как пишет The Daily Mail в публикации об этом проекте, психологи связывают негативные перемены во внешности вышедших замуж дам с утратой главной мотивации хорошо выглядеть и следить за фигурой.

В частности, исследование помогло обнаружить, что многие женщины сильно полнеют, вступив в брак. «Каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы, у 21 процента женщин при этом возникают семейные конфликты из-за набранных килограммов», - рассказали авторы работы, пишет Medikforum.ru.

По их словам, в той жизни, которую женщины начинают вести после вступления в брак, возникают «подводные камни», из-за которых обычно портится внешность.

Так, выяснилось, что конфликты с супругом, неизбежные в самом начале супружества, когда партнерам необходимо притереться характерами, могут поспособствовать развитию привычки заедать стресс. Каждая пятая участница опроса заявила, что начала полнеть еще во время медового месяца. Каждая третья - что в первый год семейной жизни было крайне сложно придерживаться принципов здорового питания.

Оценивая по просьбе ученых свою возникшую после замужества полноту, многие женщины во время исследования отмечали, что до этого мотивацией для них служило желание выглядеть стройнее в свадебном платье.

 «42 процента опрошенных признались, что просто расслабились, а 22 процента считают, что лишились необходимости производить впечатление на мужчину после того, как вышли за него замуж», - поделились специалисты результатами опроса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвпечатлениеженщинаисследованиеисследованияпсихологисвадьбыспециалисты
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:31
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
16:15
67-летняя гречанка родила себе внучку
15:48
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
15:30
Старение кожи: какие морщины считаются нормальными для разного возраста
15:16
Почему не все любители мучного набирают вес
14:48
Женщины теряют красоту сразу после свадьбы
14:42
Ученые: фруктовые соки убивают печень
14:25
На сколько лет вы выглядите? Вот как узнать, старит ли вас ваше лицо
14:14
Что на самом деле происходит с женской грудью после кормления
13:45
Семь вещей, которые ребенок будет помнить о вас, когда вырастет
13:34
Как правильно выбрать шампанское к Новому году
13:29
Если после родов у женщины появились эти четыре симптома – это повод обратиться к специалисту!
13:11
Стань незаменимой: семь женских секретов, чтобы быть для него самой-самой
12:48
Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка
12:30
Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК
12:21
Специалисты рассказали, как у детей формируются предубеждения
10:57
Советы авиакомпании: как подготовиться к авиаперелету с ребенком
15:15
36-летняя супермодель Жизель Бундхен беременна в третий раз
14:20
13 слов, которые нельзя произносить перед зеркалом
13:44
Привлекаем любовь красным цветом: три полезные техники
Все новости
ФэшнЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Почему не все любители мучного набирают вес

Почему не все любители мучного набирают вес

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка

Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка

12:30
Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК
Самые читаемые
Семь вещей, которые ребенок будет помнить о вас, когда вырастет
На сколько лет вы выглядите? Вот как узнать, старит ли вас ваше лицо
Как правильно выбрать шампанское к Новому году
Если после родов у женщины появились эти четыре симптома – это повод обратиться к специалисту!
Ученые: фруктовые соки убивают печень
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(2)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
Пять секретов: как стать сексуальной(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
большинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмалышмужчинамужчинынастроениеорганизмотношенияпроцесспсихологирезультатырецептспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

На Божену Рынску совершено нападение

На Божену Рынску совершено нападение (2)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)

16:26
Что стало с детьми всеми любимого «брата» Сергея Бодрова
16:12
Джордж Майкл употреблял наркотики
15:59
Что нужно успеть сделать до Нового года
15:44
Стало известно во сколько оценивается состояние Джорджа Майкла
Rus.Postimees.eeЦеликом
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Фото: Юло Пярнитса провожают в последний путь

Фото: Юло Пярнитса провожают в последний путь

На тартуском кладбище напали на женщину

На тартуском кладбище напали на женщину

16:21
Очень странное видео: японцы показали туристам, как правильно пользоваться туалетом
16:12
Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна
16:04
Трое известных российских лыжников отстранены от международных соревнований
16:03
Аренда квартиры: правда ли, что с иностранцев можно больше взять?
ВпрокЦеликом
Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная?

Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)

23. дек
Вопрос юристу: является ли соседская постройка вблизи границы моего земельного участка законной?
Погода
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees