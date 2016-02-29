Почему не все любители мучного набирают вес

Почему у одного человека после съеденного куска торта или любого другого мучного изделия резко повышается уровень сахара в крови, а у второго остается прежним? Чтобы разобраться в этом вопросе, специалисты привлекли добровольце в возрасте от 18 до 70 лет, сообщает Medikforum.ru.

Все испытуемые должны были ежедневно записывать в дневник какую пищу они употребляли, в каком количестве, и какие при этом испытывали физические нагрузки. Кроме того, участники эксперимента в течение дня вели наблюдения за собственным уровнем сахара в крови. Также у них регулярно собирали анализы кала и мочи.

Исследование показало, что реакция организма на ту или иную пищу зависела в первую очередь от кишечной микрофлоры. Поэтому диеты не могут на всех людей действовать одинаково.

Ученые советуют сначала сдать анализы на микрофлору, и лишь после этого составлять меню для похудения или поддержания веса. Именно обитающие в кишечнике бактерии подскажут, как усвоится вашим организмом тот или иной продукт.