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Старение кожи: какие морщины считаются нормальными для разного возраста

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Нравится нам это или нет, но старения кожи не избежать. Женщины особенно переживают по этому поводу, высматривая признаки морщин чуть ли не смолоду. Оказывается, хоть стареет кожа и у всех, но есть различия между нормальным старением и тем, при котором требуется вмешательство дерматолога.

Доктор Сьюзан Стюарт рассказала о том, каких признаков стоит ждать, когда ваша кожа начнет стареть.

1. Изменения в пигментации. Это называется дисхромией, когда в возрасте от 30 лет у женщин начинает слегка меняться цвет кожи. Если на лице появляются темные пятна, меланодермия, то помочь могут кремы, которые содержат гидрохинон. Полезной также будет ретиноевая кислота. Будьте осторожны, потому что пигменты могут быть даже признаками рака, особенно, если они расположены рядом с родинками, поэтому лучше сходить к врачу, пишет Marketium.ru.

2. Тонкие линии на лице. Речь идет о морщинах, которые появляются под глазами. Как правило, у людей со светлой кожей это происходит довольно рано. Всему виной солнце. Вам нужно пользоваться солнцезащитными очками и кремами в жаркое время года.

3. Морщины-марионетки. Знаете, что это? Это морщины, которые простираются вниз от уголков вашего рта, создавая видимость ниточек куклы-марионетки. Эти морщины появляются в возрасте от 40 лет, так же, как и линии на лбу. Кожные наполнители могут помочь с этой проблемой, так как они заполнят область объемом.

4. Более глубокие морщины. В возрасте 50 лет на лице появляются именно они. Шея и щеки обвисают. Чтобы приостановить и замедлить этот процесс, применяйте омолаживающие кремы.

Что не нормально?

Другие изменения вашей кожи могут быть вызваны разными заболеваниями, а также тем фактом, что вы много курите. В таких случаях вам нужно провериться у врача, чтобы убедиться, что вы не больны.

1. Землистость кожи. Если вы курите, кожа будет желтоватой и грубой. Морщины появятся гораздо раньше.

2. Изменения в пигментации в возрасте 20 лет. Это свидетельствует о том, что вы не уберегли лицо от солнца. Скорее всего, вы частенько купались под прямыми солнечными лучами на море, забывая об очках и кремах. Увлажняйте кожу.

3. Кровеносные сосуды. Маленькие расширенные кровеносные сосуды тоже появляются из-за долгого пребывания на солнце. Они могут проявиться не только на лице, но и на любой другой части тела.

4. Поражение и изменение родинок. Вот это очень опасно, потому что может быть признаком рака кожи. Если вы заметили изменение в родинке, то лучше пройдите обследование у врача.

Как видите, кожа действительно нуждается в том, чтобы вы ухаживали за ней и оберегали ее. Заботьтесь о своем здоровье!

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