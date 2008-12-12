Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Обычно, к семи годам большинство детей понимает, что новогодний волшебник – не более чем сказка.

Родители, как правило, используют миф про Деда Мороза, чтобы нужным образом воздействовать на поведение ребенка: будешь себя плохо вести - не получишь на Новый год подарков, или, наоборот, будешь помогать маме по дому - получишь то, что выпрашиваешь уже полгода. Есть у мам и пап и другой посыл: желание создать у детей праздничное настроение, поддержать атмосферу ожидания сказки, чудес, волшебства.

Однако, пишет в журнале The Conversation психолог Кэйт Эллис-Дэвис из Ноттингемского университета (Великобритания), зная детскую способность всегда доискиваться до правды, нет ничего странного в том, что, подрастая, дети догадываются об истине и начинают подыгрывать родительской фантазии, чтобы получить обещанную награду.

Как показывают исследования, в среднем это происходит около семи лет: ребенок либо сам начинает понимать все неправдоподобие сказки про Деда Мороза, обнаруживая в ней логические и практические нестыковки, либо его просвещают старшие братья, сестры или другие дети. Тем более, что у современных технически подкованных детей всегда есть под рукой интернет, готовый ответить на любой вопрос, а также возможность общаться друг с другом без контроля со стороны взрослых. При этом сами дети, как показывают опросы, не слишком расстраиваются по этому поводу, в отличие от родителей – те, открыв для себя, что ребенок больше не верит в Деда Мороза, испытывают весьма грустные чувства. 

Хотя семилетки и догадываются, что Деда Мороза не существует, они с готовностью продолжают морочить родителям голову и делать вид, что продолжают верить в доброго новогоднего волшебника. Во всяком случае, в этом признались почти 60 процентов опрошенных детей. Почему они так поступают? Для них это игра, ведь для детей это совершенно органичная стихия, они просто вступают в такую игру: «А давай играть, как будто Дед Мороз существует, все знает, и кладет под елку подарки!»

Дети принимают правила этой игры и пишут письма Деду Морозу, в которых рассказывают, как хорошо они себя вели весь год и потому заслужили такие-то и такие-то подарки. Анализ детских писем новогоднему волшебнику показывает, что у детей прекрасно развита логика и понимание причинно-следственных связей в реальном мире. Но помимо прямой выгоды, дети явно получают удовольствие от этой игры, от участия в общем новогоднем заговоре с мамами, папами, бабушками и дедушками. Так что, делает вывод Эллис-Дэвис, в сущности в мифе о Деде Морозе нет ничего плохого.

Ее вывод идет вразрез с мнением детских психологов из Эксетерского университета, которые считают, что годы родительской лжи о волшебнике, якобы приносящем подарки и знающем о хороших и плохих поступках детей, могут подорвать авторитет мам и пап, и нанести вред психике ребенка. 

Абсолютное большинство мам и пап (94%) покупают детям новогодние подарки, при этом больше половины из них (55%) кладут их под елку. 61% родителей старается покупать подарки заранее. В этом году 25% участников опроса купили детям развивающую игрушку или набор для творчества. На втором месте (20%) – просто игрушка, а на третьем (12%) – техника или электроника. При этом в большинстве случаев подарок станет для ребенка сюрпризом. 

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