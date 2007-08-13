67-летняя гречанка родила себе внучку

Как сообщает The Telegraph, для того, чтобы разрешить 67-летней Анастасии Онту из маленькой деревушки в Центральной Греции помочь дочке стать мамой, даже потребовалось специальное решение суда. Разрешение потребовалось из-за возраста Анастасии, оно стало первым подобным прецедентом в Греции. Только после получения официального судебного одобрения, в одной из афинских клиник по лечению бесплодия женщине была проведена процедура ЭКО.

Дочь Анастасии, 43-летняя Константина, в течение многих лет безуспешно пыталась родить ребенка. По словам Константины, когда мама предложила ей стать суррогатной матерью, она подумала, что та сошла с ума. «Мы рыдали с ней, как никогда прежде», – вспоминает Константина.

Беременность Анастасии, несмотря на ее преклонный возраст, проходила сравнительно легко. 20 декабря, на сроке семь с половиной месяцев Анастасии было сделано кесарево сечение, и на свет появилась девочка весом чуть более килограмма. «Я чувствую себя больше бабушкой, нежели мамой, – говорит Анастасия. – Это было для меня легким решением, ведь сердце моей дочери было просто разбито из-за того, что она не могла выносить ребенка сама».

«Она просто героическая бабушка», – говорит Константинос Пантос, акушер-гинеколог, который вел беременность и роды. По его словам, Анастасия стала самой старой суррогатной матерью в мире.

Согласно данным Книги рекордов Гиннесса, самой старой матерью в мире считается испанка Мария дель Кармен Бусада Лара. Ей не хватало до 67-летия нескольких дней, когда в 2006 году она родила в Барселоне двух мальчиков-близнецов.