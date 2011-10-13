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Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Год подходит к концу, и нам кажется, что и наши силы уже на исходе, и в зеркало уже не хочется смотреть: вот как мы устали. Но впереди новогодние праздники, праздники на работе, в кругу друзей и собственно сама встреча Нового года. Нужно выглядеть замечательно – бодро, весело и молодо.

Можно ли этого добиться за эти считанные дни, что остались до Нового года?

Да!!! Мы расскажем вам сегодня, как быстро за три дня снять следы усталости с лица, сделать его свежим, подтянутым и более молодым. И все это – в домашних условиях. Для этого мы воспользуемся яичной методикой известного испанского косметолога Марии Кармен Фернандес, которая в последние годы посвящает себя разработке косметологических методик, основанных на натуральных продуктах, и доступных для применения в домашних условиях. Эти методики может использовать любая женщина.

Итак, если до важного события у вас всего три дня – это значит, что у вас достаточно времени, чтобы провести свое лицо в полный порядок, передает Feliscope.com.

Что нужно для этого? Для того, чтобы выглядеть свежими и помолодевшими, нам надо сделать три простых шага.

Внимание! Все домашние косметические процедуры проделываются вечером перед сном. Маски наносятся на очищенное от косметики лицо; после снятия маски не забудьте использовать свой обычный увлажняющий крем. Все маски основаны на удивительных свойствах яиц. Дополнительным условием успеха является умывание настоем ромашки. Чтобы его приготовить, нужно за 1 час до процедуры заваривать 2 пакетика аптечной ромашки в 200 граммах воды. Дать настояться, затем перед процедурой разбавить настой кипяченой водой до объема 1 литр.

День первый. Очищаем и успокаиваем кожу

Маска на основе яичного белка, лимонного сока и морской соли – это одна из лучших пилинг-масок, предназначенная для удаления омертвевшего эпидермиса, очищения пор и снятия воспаления.

Возьмите яичный белок и взбейте его до белой пены с щепоткой морской соли (предварительно измельченной). Добавьте полную чайную ложку свежевыжатого лимонного сока. Перемешайте. Нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Затем смойте маску теплой водой и умойтесь настоем ромашки. Не вытирая лицо, дайте коже высохнуть.

День второй. Питаем, увлажняем и омолаживаем кожу

Маска на основе желтка, меда и лимона несет в себе все необходимое для нашей кожи – чтобы подпитать ее и придать ей жизненные силы, так необходимые в разгар зимы.

Возьмите яичный желток и сок половины лимона. Смешайте их и добавьте 1 чайную ложку растительного (оливкового) масла. Нанесите маску на лицо и шею и оставьте на 30 минут. Через 20 минут снимите маску тампоном, смоченным в теплом молоке. Еще через 20 минут тщательно умойтесь настоем ромашки.

День третий. Тонизируем, подтягиваем и придаем свежесть коже

Маска на основе яичного белка и овсяной муки. Это очень эффективная подтягивающая и тонизирующая маска.

Возьмите 2 столовые ложки овсяной муки (предварительно измельчите хлопья в кофемолке), разведите муку горячей водой до состояния очень густой сметаны, оставьте на 15 минут. Взбейте яичный белок в густую пену и смешайте с предварительно замоченной овсянкой. Нанесите на лицо и шею и оставьте на 20 минут. Через 20 минут снимите маску и тщательно умойтесь отваром ромашки.

Эти процедуры помогут вам вернуть свежесть и тонус вашей коже. Проделывать их нужно накануне важного события, то есть надо начинать за 4 дня.

В день мероприятия вы можете за несколько часов до его начала сделать также еще одну экспресс-маску для снятия усталости кожи и преображения лица.

25 г спирта, 25 мл воды (по 2 столовых ложки) и 100 г слегка разогретого меда хорошо перемешайте до однородной массы. Полученную массу держите на коже лица 10 минут.

Такая маска очень быстро очищает, дезинфицирует и смягчает кожу. Эффект заметен, как говорится, невооруженным глазом.

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