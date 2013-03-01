Беременных просят не пользоваться косметикой

Речь идет об органическом веществе бисфенол S (BPS), которое в последнее десятилетие стали использовать в качестве альтернативы бисфенолу А (BPA) при производстве различных товаров широкого потребления. Бисфенол А, как было доказано, из-за своей структурной схожести с женским половым гормоном эстрогеном, вызывает эндокринные нарушения, онкологические заболевания, негативно влияет на работу репродуктивной и нервной систем. Однако BPS и BPA очень похожи по структуре, химическим свойствам, а также, как показали научные исследования, по характеру негативного влияния, которые они оказывают на организм. Как и BPA, BPS нарушает нормальную работу эндокринной системы.

Ванденберг и Катанезе изучили, как BPS действует на поведение самок мышей в период беременности и лактации, а также на поведение их дочерей, подвергшихся влиянию этого вещества, будучи в материнской утробе. Оказалось, что мыши, матери которых во время беременности ими получали низкие дозы BPS, чаще других самок либо убивали своих детенышей, либо так плохо о них заботились, что те погибали. В среднем, они делали гнездо перед рождением детенышей дольше, чем другие самки, но при этом проводили в нем после родов гораздо меньше времени, чем требуется для нормального роста и развития мышат.

У самок, получавших BPS во время беременности и лактации, также наблюдались различные отклонения в поведении, связанном с заботой о потомстве. Они вели себя по сравнению с другими самками гиперактивно, испытывали более сильный стресс, когда мышата расползались в разные стороны, постоянно пытались собрать свое потомство в одну кучу, демонстрируя навязчивое поведение.

Исследователи подчеркивают, что полученные ими данные могут быть важны для человечества в долгосрочной перспективе. Они заставляют предположить, что даже низкие дозы BPS, попадая в женский организм в такой уязвимый период, как беременность и лактация, оказывают негативное влияние не только на поведение матерей, но и на поведение их дочерей. «Стоит иметь в виду, что с точки зрения эволюции от поведения матери зависит выживание потомства», — пишут Ванденберг и Катанезе.